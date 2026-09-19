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Energo klub: Energetika na dlanu

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Izvor:

ATV

19.09.2026 12:07
енерго ново
Foto: atv

„Energo klub“ i ove nedjelje otvara najvažnije teme iz svijeta energetike, kako na domaćem, a tako i na globalnom planu.

Sabiramo potrošenu, proizvedenu i kupljenu struju u Srpskoj. Provjeravamo kvalitet uglja u Gacku, a pričamo i o protestima zbog solara u Bileći.

Donosimo detalje HET-ove proizvodnje i stanja pogona – razgovaramo sa Ilijom Tamindžijom, izvršnim direktorom za tehničke poslove u proizvodnji HET-a.

„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.


Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

„Energo klub ” nedjelja u 18 časova i 20 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Energo klub

Bojan Nosović

Teodora Bjelogrlić

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