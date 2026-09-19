Energo klub: Energetika na dlanu

Izvor:
ATV
„Energo klub“ i ove nedjelje otvara najvažnije teme iz svijeta energetike, kako na domaćem, a tako i na globalnom planu.
Sabiramo potrošenu, proizvedenu i kupljenu struju u Srpskoj. Provjeravamo kvalitet uglja u Gacku, a pričamo i o protestima zbog solara u Bileći.
Donosimo detalje HET-ove proizvodnje i stanja pogona – razgovaramo sa Ilijom Tamindžijom, izvršnim direktorom za tehničke poslove u proizvodnji HET-a.
„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
„Energo klub ” nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
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