Energo klub: Energetika na dlanu

„Energo klub“ i ove nedjelje otvara najvažnije teme iz svijeta energetike, kako na domaćem, a tako i na globalnom planu.

Sabiramo potrošenu, proizvedenu i kupljenu struju u Srpskoj. Provjeravamo kvalitet uglja u Gacku, a pričamo i o protestima zbog solara u Bileći.

Donosimo detalje HET-ove proizvodnje i stanja pogona – razgovaramo sa Ilijom Tamindžijom, izvršnim direktorom za tehničke poslove u proizvodnji HET-a.

„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.



Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

„Energo klub ” nedjelja u 18 časova i 20 minuta.