Pacijent se požalio na probleme sa mokrenjem, a ono što su mu pronašli u tijelu zgrozilo je cijeli svijet

Posjeta muškarca bolnici u Kini poprimila je bizaran tok kada su ljekari tokom pregleda otkrili više "stranih tijela" zaglavljenih u njegovom srcu, stomaku, karlici, bešici, pa čak i polnom organu, piše New York Post.

Najuznemirujući dio? Ljekari vjeruju da ih je sam unio u tijelo.

Naime, muškarac je potražio pomoć zbog nelagode prilikom mokrenja i krvi u mokraći.

Na prvi pogled, djelovao je kao da je dobrog zdravlja. Tridesetpetogodišnjak je imao stabilne vitalne parametre, bez drugih simptoma ili očiglednih znakova tegoba.

Međutim, ljekari su tokom snimanja primetili nešto neobično - senku u blizini srca.

Kako bi detaljnije ispitali o čemu je riječ, uradili su mu CT sa kontrastom. Pregled je doneo šokantno otkriće: u njegovom tijelu nalazilo se više "metalnih stranih tijela nalik iglama".

Možda je najviše zabrinjavala igla duga oko 3,5 centimetara, koja je probila perikard, tečnošću ispunjenu ovojnicu koja okružuje srce.

Kako su igle dospjele u njegovo tijelo, ostalo je misterija. Muškarac, koji je još u djetinjstvu imao dijagnostikovane intelektualne teškoće, nije mogao da objasni šta se dogodilo, a odgovore nije imao ni njegov otac, koji je njegov zakonski staratelj.

Region U Hrvatskoj porastao broj zaraženih opasnim virusom

Ipak, postojao je jedan trag. Dvije godine ranije, ljekari u drugoj bolnici uklonili su dva strana predmeta iz njegovog stomaka.

Zbog te istorije posumnjali su da je muškarac sam unosio predmete u svoje tijelo, što se naziva samougradnjom stranih tijela, oblikom nesuicidalnog samopovređivanja u kojem ljudi namjerno ubacuju strane predmete u svoje tijelo, poput komadića stakla, spajalica, štipaljki za papir i žice.

Iako je riječ o retkoj pojavi, ovakvo ponašanje dokumentovano je decenijama. Jedan od najranije zabilježenih slučajeva datira iz 1936. godine, kada je kod serijskog ubice Alberta Fiša pronađeno gotovo 30 igala zabodenih u preponama, kao i dodatne igle u stomaku.

Slični slučajevi zabilježeni su i tokom osamdesetih godina, ali je ova pojava privukla veću pažnju tokom 2010-ih, kada su ljekari počeli da prijavljuju sve više slučajeva tinejdžera koji su namerno ubacivali strane predmete ispod kože.

Samougradnja stranih tijela može imati ozbiljne posljedice, uključujući infekcije i oštećenje tkiva i organa. Postoji i mogućnost da predmeti dospiju u druge dijelove tijela i izazovu dodatne komplikacije.

Chinese man visits hospital with blood in urine, doctors find 36 mm needle pierced deep in his heart https://t.co/vC7l4yifTC https://t.co/XdzzUE7hDg — Deccan Herald (@DeccanHerald) September 15, 2026

Pacijent iz Kine već se suočavao sa potencijalno životno ugrožavajućom komplikacijom. Igla u blizini srca predstavljala je ozbiljan rizik, ali bi i uklanjanje nekih drugih predmeta moglo da izazove značajna oštećenja.

Ljekari su na kraju odlučili da se prvo pozabave najopasnijim predmetom.

Hirurzi su uspješno uklonili cijelu, crnu metalnu iglu za šivenje iz pacijentovog perikarda. Utvrđeno je da je bila korodirala, što ukazuje na to da se duže vrijeme nalazila u njegovom tijelu.

Možda još zbunjujuće bilo je to što ljekari nisu pronašli nikakvu očiglednu ranu ili ožiljak na njegovim grudima koji bi mogao da objasni kako je predmet dospeo unutra.

Nakon operacije, funkcija njegovog srca naglo se pogoršala, jer se ono istovremeno borilo sa postojećim oštećenjem izazvanim iglom i posljedicama hirurškog zahvata.

Pacijent je otpušten iz bolnice devet dana nakon operacije, a na kontroli devet meseci kasnije njegovo stanje je i dalje bilo stabilno, dok se funkcija srca oporavila.

Što se tiče ostalih igala rasutih po njegovom tijelu, ljekari su odlučili da ih pažljivo prate, umjesto da rizikuju komplikacije koje bi moglo da izazove njihovo trenutno uklanjanje, prenosi Telegraf.