Putin poručio Evropi: Pustite nas da živimo u miru, inače ćemo reagovati

Rusija nema agresivne namjere prema Evropi i spremna je da obnovi odnose te sarađuje sa svojim evropskim susjedima, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Govoreći u petak na sastanku Vojno-industrijske komisije, Putin je optužio pojedine evropske lidere da se pripremaju za rat sa Rusijom te ocijenio da sukob u Ukrajini i navodnu rusku prijetnju koriste kako bi opravdali svoje politike.

„Želim još jednom naglasiti: Rusija nema agresivne namjere prema Evropi ili evropskim zemljama“, rekao je.

„Za to jednostavno ne postoji nikakva osnova. Spremni smo na saradnju i obnovu odnosa sa našim evropskim susjedima.“

Putin kritikovao vojne vježbe u Baltičkom moru

Putin je kritikovao evropske zemlje zbog održavanja vojnih vježbi u Baltičkom moru, tvrdeći da one uključuju pripreme za zapljenu civilnih plovila.

„Stalno govore o odbrani međunarodnog prava i poštovanju njegovih normi, a ipak se pripremaju za zapljenu civilnih plovila“, rekao je Putin.

Poručio je da će Moskva reagovati ako to bude potrebno.

„Pustite nas da živimo u miru – u suprotnom ćemo i mi biti prisiljeni reagovati.“

Nuklearne snage apsolutni prioritet

Putin je predstavio prioritete novog ruskog državnog programa naoružanja, navodeći da će naglasak biti na modernizaciji oružanih snaga i odbrambene industrije zbog, kako je rekao, promjenljivih globalnih prijetnji.

Jačanje ruske nuklearne trijade označio je apsolutnim prioritetom programa, ističući da ona garantuje suverenitet zemlje i doprinosi održavanju globalne ravnoteže snaga.

Putin je rekao da je 92 odsto ruskih Strateških raketnih snaga opremljeno savremenim naoružanjem.

Jačanje protivvazdušne odbrane, dronova i satelita

Među ključne prioritete uvrstio je i jačanje protivvazdušne odbrane, širenje upotrebe bespilotnih i robotskih sistema, razvoj preciznog naoružanja te dovršetak ruske orbitalne satelitske konstelacije.

Ta bi satelitska mreža, prema njegovim riječima, trebalo da unaprijedi mogućnosti svemirskog izviđanja, navigacije, komunikacija i širokopojasnog interneta te istovremeno omogući komandovanje i nadzor nad vojnim snagama i naoružanjem u realnom vremenu.