Sprovedene velike akcije, ubijeno 11 terorista

Autor:ATV redakcija
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Snage bezbjednosti Pakistana ubile su 11 terorista u odvojenim operacijama u jugozapadnoj provinciji Balučistan, izjavili su izvori nadležni za bezbjednost.
Izvori su rekli medijima da je jedna od operacija sprovedena u okrugu Pandžgur, gdje su snage bezbjednosti ubile pet terorista.
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Kako su izvori naveli, u odvojenoj operaciji šest terorista ubijeno je u okrugu Čagaj u sukobu sa snagama bezbjednosti.
Prema riječima izvora, zaplijenjena je velika količina oružja i eksplozivnog materijala, ali oni nisu otkrili identitet militanata, prenosi agencija Sinhua.
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