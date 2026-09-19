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Sprovedene velike akcije, ubijeno 11 terorista

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19.09.2026 13:10

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Спроведене велике акције, убијено 11 терориста
Foto: Tanjug / AP / Muhammad Sajjad

Snage bezbjednosti Pakistana ubile su 11 terorista u odvojenim operacijama u jugozapadnoj provinciji Balučistan, izjavili su izvori nadležni za bezbjednost.

Izvori su rekli medijima da je jedna od operacija sprovedena u okrugu Pandžgur, gdje su snage bezbjednosti ubile pet terorista.

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Kako su izvori naveli, u odvojenoj operaciji šest terorista ubijeno je u okrugu Čagaj u sukobu sa snagama bezbjednosti.

Prema riječima izvora, zaplijenjena je velika količina oružja i eksplozivnog materijala, ali oni nisu otkrili identitet militanata, prenosi agencija Sinhua.

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Tagovi :

Pakistan

Teroristički napad

bombaški napad

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