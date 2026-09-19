Strašan snimak nasilja: Djevojku gazi više od 10 ljudi, policija žestoko kasnila da interveniše

Obično veče tokom kojeg su grupa studentkinja i njihove prijateljice večerale na tremu kuće van kampusa, u bloku 300 ulice Vest Džekson u Jorku, u Pensilvaniji, pretvorilo se u pravu noćnu moru u subotu, 12. septembra.

Studentkinje tvrde da ih je napala grupa od najmanje 30 uličnih trkača nakon što su ih zamolile da se smire i prestanu sa okupljanjem ispred njihove kuće, piše portal Bored Panda.

Jedna od djevojaka prisjetila se da je napad bio toliko brutalan da je dva puta izgubila svijest.

PAŽNjA: SNIMAK ISPOD ZA POJEDINE ČITAOCE MOŽE BITI UZNEMIRUJUĆI

A blonde York College student was ripped off her own porch by the hair, dragged to a stop sign, and beaten while a crowd filmed it for content.



Her friends called 911 five times.



Police never showed until the beating was already over.



This happened late Friday, Sept. 11, on… pic.twitter.com/pryVJHkqM5 — CONSERVATIVE (@ConservativeOG) September 16, 2026

Policija je nekoliko puta pozivana na tu lokaciju prije nego što je situacija potpuno izmakla kontroli, zbog čega je otac jedne od žrtava kasnije reakciju policije nazvao „potpuno smiješnom“.

Incident se dogodio oko dva časa ujutru prošlog vikenda, prenosi Foks 43.

Jedna studentkinja, koja je željela da ostane anonimna, rekla je za taj medij da je sa prijateljicama bila u kući i spremala takose kada su primijetile da se nešto dešava na ulici.

Nakon što je objasnila da se zbog ljudi ispred njihove kuće osjećaju ugroženo, studentkinja je rekla da su joj policajci poručili da dolaze.

Vjerujući da će pomoć uskoro stići, ona i prijateljice odlučile su da večeraju na tremu. Međutim, kako je rekla, okupljeni su u međuvremenu postajali sve bučniji.

Zbog toga je još jedna studentkinja pozvala policiju i dobila sličan odgovor – da će policajci uskoro stići.

Dok su čekale pomoć, djevojke su ostale napolju i vidjele kako se jedan automobil učesnika uličnih trka zakucava u parkirano vozilo.

„Kada se to dogodilo, sve smo ih zamolile da se sklone sa našeg posjeda i tada je sve eksplodiralo“, prisjetila se jedna od studentkinja.

Ona je rekla da ju je ubrzo napalo „vjerovatno 25 ljudi“, koji su je odvukli prema znaku za zaustavljanje.

„Tada su svi nasrnuli na mene. Vjerovatno me je 12 ljudi istovremeno šutiralo“, rekla je.

Napad joj je dodatno otežavala odjeća koju je nosila, jer je imala top bez bretela i jednom rukom je morala da ga pridržava dok su je napadali.

„Ono što je dodatno pogoršalo situaciju jeste to što je oko mene bilo toliko kamera, zbog čega sam bila veoma ranjiva“, dodala je.

Nekoliko žrtava izgubilo svijest tokom napada

Studentkinja koja je govorila za Foks 43 rekla je da su je udarali pesnicama i šutirali iz svih pravaca dok je ležala na zemlji.

Napad je bio toliko intenzivan da je, kako tvrdi, dva puta izgubila svijest.

„Prvi put kada me je neko veoma snažno udario nogom u rebra, a drugi put nakon udarca u potiljak.“

Još jedna studentkinja opisala je sličan scenario, navodeći da su nju i njene prijateljice napadači vukli za kosu, a potom ih tukli.

Ona je rekla da joj je nakon prvog udarca sve postalo „mutno“, ali da se i dalje sjeća ljudi koji su joj prilazili sa svih strana.

Prema njenim riječima, policija je pozvana pet puta prije nego što su policajci konačno stigli.

Studentkinje optužile policiju i fakultet da strahuju od grupe

Okupljanja uličnih trkača navodno se redovno održavaju u blizini kuće.

Jedna od studentkinja rekla je da se sličan incident dogodio i dvije nedjelje ranije, kada je takođe napadnuta jedna studentkinja.

„Ona je ljudima rekla da siđu sa njenog trema. Neko je potrčao ka njoj i počupao joj kosu. Ovo pokazuje da je u pitanju ista grupa ljudi koji nisu studenti, a policija nije uradila ništa da nas zaštiti, kao ni obezbjeđenje kampusa“, rekla je.

Studentkinja je rekla da planira da razgovara sa obezbjeđenjem kampusa o najnovijem incidentu jer strahuje da bi se nešto slično moglo ponoviti ukoliko fakultet ili policija ne preduzmu nešto.

„Djeluje kao da se plaše da se suoče sa tim ljudima, ali nas upravo to dovodi u opasnost jer ne rade ništa.“

Policija i fakultet odgovorili na kritike

Otac jedne od napadnutih studentkinja kritikovao je policiju zbog kašnjenja u reakciji.

„Nisu napadnute samo djevojke, već svi koji žive u ulici Džekson. Ne govorimo o pet djevojaka i možda njihovim cimerkama, već o stotinama studenata, tako da je njihova reakcija potpuno smiješna“, rekao je.

Policija Jorka branila je svoju reakciju, navodeći da su u trenutku kada su dobili poziv njihovi „policajci bili u potpunosti angažovani na prethodnoj, aktivnoj istrazi kritičnog incidenta“.

Kada su policajci konačno stigli na mjesto događaja, nasilje je već bilo završeno, a napadači su pobjegli.

Zbog toga niko nije uhapšen na licu mjesta.

Portparol policije Jorka kasnije je saopštio da je pokrenuta istraga i pozvao sve koji imaju informacije o incidentu da ih dostave putem zvaničnog sajta policije.

Ipak, objavljeno je da su tri maloljetne djevojke optužene u vezi sa ovim slučajem.

S druge strane, Jork koledž je saopštio da je „bezbjednost studenata uvijek najveći prioritet“, kao i da je rukovodstvo fakulteta „bilo i ostaje u aktivnim razgovorima sa gradskim vlastima Jorka i lokalnim organima za sprovođenje zakona“ o bezbjednosti u naseljima oko kampusa.

Fakultet je dodao da aktivno pruža podršku studentima koji su pogođeni incidentom, uključujući mogućnost da svi koji žive u ulici Vest Džekson pređu u smještaj u kampusu, piše Telegraf.