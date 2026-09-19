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U sedam regija u Srpskoj osnovani centri za edukaciju medicinskih sestara i tehničara

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19.09.2026 11:34

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Зграда институција Влада Републике Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite programski su opredijeljeni da adekvatnim zakonskim rješenjima obezbijede kontinuirano usavršavanje kompetencija i vještina medicinskih sestara i tehničara, rekla je stručni saradnik za sestrinstvo u ovom ministarstvu Mirjana Janković.

Jankovićeva je navela da su u tom pravcu na području sedam regija u Srpskoj već osnovani centri za kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara i tehničara i najavila da se u ovoj godini očekuje osnivanje komore medicinskih sestara i tehničara.

"Komora treba da valirizuje znanja medicinskih sestara i tehničara s ciljem da pacijenti dobiju najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu", navela je Jankovićeva, koja danas u Doboju prisustvuje Sestrinskoj sesiji u okviru Šestog simpozijuma doktora medicine sa međunarodnim učešćem.

Jankovićeva je ukazala na važnost usavršavanja medicinskih sestara i tehničara koji, kako je navela, čine 50 odsto radne snage u zdravstvu.

Ona je istakla da nove vještine i tehnološki napredak u medicini daju medicinskim sestrama i tehničarima i novu ulogu u zdravstvenom sistemu – da budu što bliže svakom pacijentu.

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Član organizacionog odbora dobojskog Simpozijuma Tea Đedović rekla je da su u fokusu ovogodišnjeg koncepta Sestrinske sesije, sa oko 130 učesnika, izazovi sa kojima se sestre i tehničari susreću u praksi.

Savićeva, koja je glavna sestra službe pedijatrije i ginekologije Doma zdravlja u Doboju, od izazova je navela komunikaciju sa pacijentom i javnosti, zaštitu na radu, ergonomiju i izgaranje na poslu, postupanje tokom greške na radu.

Službenik za informisanje Doma zdravlja Doboj Milica Savić prezentovala je rezultate istraživanja za potrebe Aktiva direktora domova zdravlja na nivou Srpske, prema kojim dobojski Dom zdravlja ima najmlađu radnu snagu.

"U narednih pet godina od ukupnog broja doktora, medicinskih sestara i tehničara, samo će tri zaposlena napuniti 65 godina", izjavila je Savićeva, izražavajući zadovoljstvo što su mladi stručni kadrovi opredijeljeni da svoj angažman upravo imaju u Doboju, odnosno u Republici Srpskoj, prenosi Srna.

Sestrinska sesija održava se u okviru Šestog simpozijuma doktora medicine sa međunarodnim učešćem u Doboju pod nazivom "Promocija znanja – prevencija bolesti".

Simpozijum je u četvrtak, 17. septembra, otvorio ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, a završava se sutra.

Organizator je Dom zdravlja Doboj, a pokrovitelj predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

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medicinski radnici

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