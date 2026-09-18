Vlada Srpske donijela odluku: Isplata milion KM za 35 opština

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o isplati 1.000.000 KM nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama.

Sredstva će biti raspodijeljena za 15 nerazvijenih opština i 20 izrazito nerazvijenih, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Odlukom je predviđeno da, kao nerazvijene opštine, Bratunac dobije 29.500 KM, Višegrad i Petrovo po 28.750 KM, Vlasenica 29.250 KM, Donji Žabar 27.750 KM, Kostajnica 29.125 KM, Ljubinje i Nevesinje po 29.000 KM, Novi Grad 28.500 KM, Petrovac 27.000 KM, Ribnik i Han Pijesak po 28.625 KM, Rogatica 28.125 KM, Šamac 29.750 KM i Šipovo 28.250 KM.

Od izrazito nerazvijenih opština, Berkovići su dobili 28.500 KM, Vukosavlje i Lopare po 29.300 KM, Istočni Drvar 25.875 KM, Istočni Mostar 28.300 KM, Istočni Stari Grad 27.175 KM, Jezero 29.100 KM, Kalinovik 27.375 KM, Kneževo 28.800 KM, Krupa na Uni 29.100 KM, Kupres 27.875 KM, Novo Goražde 28.425 KM, Osmaci 29.550 KM, Oštra Luka 29.100 KM, Pelagićevo i Srebrenica po 28.675 KM, Rudo 29.350 KM, Trnovo 27.675 KM, Čajniče 28.800 KM i Šekovići 29.050 KM.