Najpopularnije ime za djevojčice na svijetu: Ima moćno značenje

Jedno ime za djevojčice trenutno se izdvaja kao najpopularnije ime na planeti. Na desetinama jezika izgovara se gotovo istovjetno, a nosi značenje koje roditelji biraju sa razlogom.

U čak 20 zemalja nalazi se među tri najčešća imena za djevojčice.

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Ime koje se lako izgovara i znači mudrost:

Riječ je o imenu Sofija. Izgovor mu je lak na mnogim jezicima, a značenje je mudrost. Do tog zaključka došla je američka stručnjakinja za imena Laura Vatenberg, koja navodi da se među zemljama sa najviše Sofija nalaze Meksiko, Italija, Rusija i Amerika.

– Zapanjujuće je da na toliko različitih jezika i u toliko različitih kultura jedno ime zvuči isto. To sigurno govori nešto o načinu na koji se kultura danas prenosi – kaže Vatenberg.

Teško je zaista naći ime koje je u isto vreme toliko poznato, jednostavno za izgovor i prepoznatljivo u različitim delovima sveta. Ni na drugom jeziku Sofija ne zvuči neobično, pa roditeljima ostaje lijep izbor bez obzira na to gdje žive.

Zemlje u kojima je ime Sofija najčešći izbor roditelja

Djevojčicama ime Sofija roditelji najčešće daju u Meksiku, Rusiji i Argentini, ali i u Italiji, Švajcarskoj, Estoniji, Čileu i Slovačkoj.

Spisak se tu ne zaustavlja, jer se u dvadesetak država ovo ime redovno probija među tri najpopularnija imena za djevojčice.

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Zanimljivo je to posebno kada se uzme u obzir koliko se ukusi razlikuju od zemlje do zemlje. Dok se pojedina imena brzo pojave, pa isto tako brzo nestanu sa lista popularnosti, Sofija godinama ostaje pri vrhu.

Zašto je baš ovo najpopularnije ime osvojilo svijet?

Sofija na grčkom znači „mudrost“, ali razlog zbog kog je ovo ime toliko omiljeno nije samo njegovo lepo značenje. Velika prednost mu je i to što se lako izgovara u različitim zemljama i gotovo svuda ostaje isto.

To je posebno važno porodicama koje se sele, rade u inostranstvu ili imaju rodbinu u različitim delovima sveta. Dete ne dobija ime koje će u jednoj zemlji zvučati potpuno drugačije – Sofija putuje sa njim i zadržava isti oblik gdje god da ode.

Na popularnost imena uticale su i poznate žene koje ga nose. Sofija Loren i Sofija Vergara učinile su ga još prepoznatljivijim širom sveta, pa danas zvuči poznato i tamo gdje tradicionalno nije bilo među najčešćim imenima.

Ime koje lijepo zvuči u svakom životnom dobu

Možda je i u tome još jedan deo njegove privlačnosti. Ime Sofija lijepo zvuči kada ga roditelji izgovore nad bebom, ali jednako prirodno pristaje i devojčici, tinejdžerki i odrasloj ženi. Za jedan trend nije vezano i ne deluje kao ime koje će brzo izaći iz mode.

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Roditelji često žele upravo to, ime koje će biti lijepo danas, ali i za 20 ili 30 godina. Sofija ima onu jednostavnost koja ne traži dodatno objašnjenje, a značenje „mudrost“ daje mu posebnu težinu.

Zato nije čudo što se ovo ime tako dugo drži pri vrhu lista širom sveta. Najpopularnije ime nije postalo globalni favorit samo zato što lepo zvuči, već zato što lako prelazi granice, kulture i generacije.

Bilo da ga izgovorite u Beogradu, Rimu, Moskvi ili Njujorku, Sofija ostaje Sofija, poznato, nežno i lako pamtljivo ime koje gotovo svuda zvuči kao da mu je tu oduvijek bilo mjesto.

(Krstarica)