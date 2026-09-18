Pilot preminuo nakon reanimacije: Oglasila se policija nakon pada aviona

Autor:ATV redakcija
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Kod Rokovaca u blizini Vinkovaca jutros oko 10.05 časova došlo je do pada manje letjelice, potvrđeno je iz policije.
Iz policije su saopštili da je pilot preminuo nakon reanimacije, dok prema nezvaničnim informacijama u avionu nije bilo drugih putnika.
Na mjesto nesreće odmah je upućen i helikopter hitnog medicinskog prevoza, ali za nesrećnog pilota nije bilo spasa.
Nedaleko od mjesta gdje se dogodila tragedija nalazi se Vazduhoplovni klub „Vrabac“. Policijski uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznato više detalja o uzrocima pada ove letjelice, prenosi Indeks.
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