Pilot preminuo nakon reanimacije: Oglasila se policija nakon pada aviona

Kod Rokovaca u blizini Vinkovaca jutros oko 10.05 časova došlo je do pada manje letjelice, potvrđeno je iz policije.

Iz policije su saopštili da je pilot preminuo nakon reanimacije, dok prema nezvaničnim informacijama u avionu nije bilo drugih putnika.

Na mjesto nesreće odmah je upućen i helikopter hitnog medicinskog prevoza, ali za nesrećnog pilota nije bilo spasa.

Nedaleko od mjesta gdje se dogodila tragedija nalazi se Vazduhoplovni klub „Vrabac“. Policijski uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznato više detalja o uzrocima pada ove letjelice, prenosi Indeks.