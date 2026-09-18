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Pilot preminuo nakon reanimacije: Oglasila se policija nakon pada aviona

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18.09.2026 13:48

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полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Kod Rokovaca u blizini Vinkovaca jutros oko 10.05 časova došlo je do pada manje letjelice, potvrđeno je iz policije.

Iz policije su saopštili da je pilot preminuo nakon reanimacije, dok prema nezvaničnim informacijama u avionu nije bilo drugih putnika.

Na mjesto nesreće odmah je upućen i helikopter hitnog medicinskog prevoza, ali za nesrećnog pilota nije bilo spasa.

Nedaleko od mjesta gdje se dogodila tragedija nalazi se Vazduhoplovni klub „Vrabac“. Policijski uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznato više detalja o uzrocima pada ove letjelice, prenosi Indeks.

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Tagovi :

Hrvatska

pad helikoptera

pilot

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