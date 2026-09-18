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Pao avion u Hrvatskoj, sve hitne službe na terenu

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18.09.2026 11:12

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Пилот са слушалицама на ушима управља авионом.
Foto: Leah Newhouse/Pexels

U Rokovcima kod Vinkovaca jutros je oko 10 časova došlo do pada manje letjelice, potvrđeno je iz policije.

Prema dostupnim informacijama, piše Indeks, u avionu je bio samo pilot koji je povrijeđen.

Na mjesto nesreće upućen je i helikopter hitnog medicinskog prevoza.

Iz policije su Indeksu rekli kako će uskoro biti više informacija.

Полиција МУП РС Бањалука

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Nedaleko mjesta nesreće nalazi se Vazduhoplovni klub Vrabac.

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pao avion

Hrvatska

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