Pao avion u Hrvatskoj, sve hitne službe na terenu

Autor:ATV redakcija
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U Rokovcima kod Vinkovaca jutros je oko 10 časova došlo do pada manje letjelice, potvrđeno je iz policije.
Prema dostupnim informacijama, piše Indeks, u avionu je bio samo pilot koji je povrijeđen.
Na mjesto nesreće upućen je i helikopter hitnog medicinskog prevoza.
Iz policije su Indeksu rekli kako će uskoro biti više informacija.
Hronika
Banjalučani osumnjičeni za pljačku manastira i hrama
Nedaleko mjesta nesreće nalazi se Vazduhoplovni klub Vrabac.
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