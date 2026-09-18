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Dječak pretrčavao ulicu, pa ga udario automobil: Zadobio teške povrede

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18.09.2026 12:06

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u četvrtak u Kosovskoj ulici u Vranju, a teško je povrijeđen dječak rođen 2014. godine.

Dječak je trenutno stabilno i nalazi se na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu.

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Kako je danas rečeno za Tanjug u tom zdravstvenom centru, dječak je tokom noći hirurški zbrinut i smješten na odjeljenje Klinike za dječiju hirurgiju i ortopediju, gdje se njegovo stanje prati.

Prema do sada dostupnim informacijama, nezgoda se dogodila kada je dječak u jednom trenutku pretrčavao ulicu kada ga je udario automobil, a tom prilikom zadobio je težu povredu butne kosti.

Povrijeđeni dječak je nakon nezgode prvo zbrinut u Zdravstvenom centru Vranje, a potom je zbog težine povrede transportovan u UKC Niš, gdje je nastavljeno njegovo liječenje.

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Kosovska ulica jedna je od prometnijih saobraćajnica u Vranju i vodi ka Industrijskoj zoni u Bunuševcu. Okolnosti pod kojima je došlo do nezgode, kao i sve druge činjenice u vezi sa slučajem, utvrđuju nadležni organi.

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Tagovi :

Vranje

Saobraćajna nesreća

povrijeđeno dijete

Policija

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