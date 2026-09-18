Branili drugarice pa izbodeni: Otkriveni detalji haosa u lokalu, napao ih pijani gost

Autor:ATV redakcija
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Nikola K. (24) i Nikola Š. (24) su u kritičnom stanju u Urgentnom centru, gdje se ljekari bore za njihove živote nakon brutalnog napada koji se dogodio prekjuče oko 3 sata ujutru u poznatom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu.
Prema najnovijim informacijama iz istrage, dvojica prijatelja su sjedila u lokalu na Novom Beogradu sa drugaricama, dok su za susjednim stolom bila trojica mladića. U jednom trenutku, jedan od njih vidno pod uticajem alkohola – počeo je da se ponaša neprimjereno, dobacuje i vrijeđa djevojke.
Navodno, kada su Nikola K. i Nikola Š. reagovali i stali u zaštitu svojih drugarica, izbila je svađa. Sumnja se da je pijani nasilnik tada izvukao nož iz džepa i hladnokrvno obojici zario sečivo direktno u grudi, prenosi Blic.
Dok su mladići nepomično ležali na podu u lokvi krvi, druga dvojica iz te grupe su prišla i nastavila besomučno da ih udaraju rukama i nogama.
Hronika
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Nikola K. je zadobio dvije ubodne rane u grudi, a Nikola Š. jednu. Nakon hitne hirurške intervencije, obojica su pod stalnim nadzorom ljekara u teškom stanju.
O stravičnom incidentu odmah je obavješteno Više javno tužilaštvo u Beogradu. Policija intenzivno traga za napadačima, a u toku je detaljna provjera snimaka sa sigurnosnih kamera iz lokala i okoline.
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