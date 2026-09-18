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Isplaćeno više od 7 miliona KM premija za mlijeko

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18.09.2026 13:54

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Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas dvije premije za mlijeko za 5.137 korisnika u ukupnom iznosu 7.093.460 KM.

Premije su isplaćene za jun i jul, rečeno je iz Ministarstva.

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premija za mlijeko

Mlijeko

Ministarstvo poljoprivrede

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