Isplaćeno više od 7 miliona KM premija za mlijeko

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas dvije premije za mlijeko za 5.137 korisnika u ukupnom iznosu 7.093.460 KM.
Premije su isplaćene za jun i jul, rečeno je iz Ministarstva.
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