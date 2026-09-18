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Dodik: Orden časti Fjodoru Jemeljanenku - poštovanje za postignute uspjehe

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18.09.2026 14:26

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je Orden časti sa zlatnim zracima koji je uručen proslavljenom ruskom MMA borcu Fjodoru Jemeljanenku vid bratske ljubavi prema onome što je radio i da će se ovim susretom pohvaliti 29. septembra na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Dodik je istakao da Orden časti sa zlatnim zracima koji je Jemeljanenku danas uručen u Banjaluci predstavlja poštovanje za sve njegove uspjehe važne za pravoslavni narod i da mu je čast što ga je ruski borac prihvatio.

"Banjaluka je grad koji je dao dosta svjetskih, evropskih i olimpijskih šampiona u različitim sportskim vrstama i veličina tvog uspjeha samo je dio riznice uspjeha koju mi njegujemo", rekao je Dodik obraćajući se na svečanosti na kojoj je Jemeljanenku Orden časti uručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Фјодор Јемељаненко и Синиша Каран

Republika Srpska

Karan uručio ruskom MMA borcu Jemeljanenku Orden časti sa zlatnim zracima

Dodik je istakao značaj da Republika Srpska iskoristila priliku da na ovaj način Jemeljanenku oda priznanje i istakne da je on za Srbe važan.

Naglasio je i da mu je posebno važno jer Jemeljanenko posvećen pravoslavnoj vjeri i pozvao ga da kad god ima vremena navrati u Republiku Srpsku gd‌je će ga dočekati dobri ljudi.

"Mi Srbi smo iz istorijskih lekcija naučili da bez naše crkve i vjere ne bismo, vjerovatno, uspjeli prevazići teška vremena i vijekove u kojima su nam ovd‌je uzimali identitet", rekao je Dodik.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Priznanje Jemeljanenku za osvjedočeno prijateljstvo prema Srpskoj

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Tagovi :

Milorad Dodik

Fjodor Jemeljanenko

MMA borac

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