Posao za 64 lica: Potpisani ugovori o zapošljavanju i samozapošljavanju

U Rogatici su danas potpisani ugovori između JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i poslodavaca kojima su odobrena sredstva u okviru programa zapošljavanja i samozapošljavanja, koji se realizuju u okviru Akcionog plana zapošljavanja Republike Srpske za 2026. godinu.

Ovim programima obuhvaćen je 21 poslodavac i zaposlena su 64 lica sa područja opštine Rogatica.

- Najviše novca izdvojeno je za program zapošljavanja lica sa evidencije nezaposlenih koja su stekla visoku stručnu spremu, ali nisu odradila pripravnički staž. Drugi program odnosi se na zapošljavanje u privredi, gdje smo izdvojili sredstva za poreze i doprinose u nivou minimalne plate na godišnjem nivou. Na kraju, imamo i program samozapošljavanja, gdje je obezbijeđeno 10.000 KM po jednom licu – izjavio je Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

On dodaje da je za realizaciju ovih programa na području opštine Rogatica izdvojeno oko 450.000 KM. Pripravnički staž odradiće 13 lica kod tri poslodavca, za šta je obezbijeđeno 130.000 KM.

U okviru programa zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi, kroz komponentu zapošljavanja kod poslodavca, uključeno je šest poslodavaca koji će zaposliti 10 lica, za šta je obezbijeđeno 57.447 KM.

Istovremeno, kroz komponentu samozapošljavanja podržano je šest lica sa ukupno 60.000 KM, čime im je omogućeno pokretanje vlastitog biznisa.

Program podrške privredi za novo zapošljavanje usmjeren je na mlade do 30 godina, kao i na visokorizična novonezaposlena lica. U okviru ovog programa učestvuje 12 poslodavaca, a zaposleno je 35 lica. Ukupna vrijednost podrške iznosi 201.066 KM.

Privrednici su izuzetno zadovoljni podrškom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Jedan od njih je i Radovan Đerić, vlasnik „Power" do.o. koje je redovan korisnik programa zapošljavanja.

- Već nekoliko puta mi smo uspješno kroz programe Zavoda vršili zapošljavanje lica. Moram naglasiti da smo značajan dio uspjeha i sadašnjih prihoda firme ostvarili zahvaljujući upravo ovom vidu podrške – rekao je Đerić.

Branko Lelek, vlasnik „Conte-co" do.o., smatra realizaciju programa Zavoda veoma značajnom i za zaposlene, ali i za privrednike.

- Nama, kao ljudima koji radimo u privredi, svaka podrška je dobrodošla, a tako je i ovog puta. Mislim da Zavod za zapošljavanje veoma profesionalno odrađuje ovaj dio posla, na čemu im izražavam zahvalnost, kao i načelniku opštine i svima koji su zaslužni za uspješnu realizaciju ovih programa – naglasio je Lelek.

Na kraju potpisivanja ugovora konstatovano je da rezultati koji su postignuti u okviru programa tokom proteklih godina pokazuju da su mjere zapošljavanja pravilno usmjerene na konkretne efekte – nova radna mjesta, podršku poslodavcima i jačanje ekonomske aktivnosti na lokalnom nivou.