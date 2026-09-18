Turska premjestila specijalnu brigadu sa 2.000 komandosa na obalu nasuprot Grčkoj

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tursko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je 51. komandna brigada premještena u Soke na egejskoj obali, nasuprot grčkom ostrvu Samos, na osnovu odluke odobrene u junu 2026. godine.
Ministarstvo je saopštilo da je premještanje iz ranijeg sjedišta u Hozatu u istočnoj provinciji Tundželi provedeno nakon interne procjene organizacionih i operativnih potreba turskih oružanih snaga.
„Neophodna prilagođavanja u vezi s organizacionom strukturom i statusom rasporeda naših jedinica vrše se u skladu s misijom i operativnim potrebama Turskih oružanih snaga“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Turske.
Dodali su i da je „promjena lokacije Komande 51. komandne brigade odobrena u junu kao rezultat procjena provedenih u ovom okviru“.
Brigada je sada smještena u garnizonu Soke u provinciji Ajdin, a prema navodima iz izvještaja broji više od 2.000 profesionalnih komandosa.
Riječ je o značajnom geografskom pomjeranju formacije sa istoka zemlje prema zapadnom egejskom pravcu. Soke se nalazi u zaleđu obale kod Kušadasija, nasuprot Samosu, koji je od turskog kopna udaljen svega nekoliko kilometara na najužem dijelu moreuza Mikale, dok je vazdušna linija između područja aerodroma na Samosu i Sokea oko 44 kilometra.
Komandu nad brigadom u avgustu 2026. preuzeo je brigadni general Jašar Karaoglu, imenovan predsjedničkim dekretom, tokom godišnje rotacije komande u turskim oružanim snagama.
Jedinica je 30. avgusta učestvovala i u lokalnim ceremonijama povodom Dana pobjede, čime je javno potvrđeno da je premještanje završeno.
Premještanje je izazvalo dodatnu pažnju zbog dugotrajnih sporova Turske i Grčke u Egejskom moru, a obuhvataju pitanja morskih granica, vazdušnog prostora te vojnog statusa pojedinih grčkih ostrva.
Iako su grčki mediji i analitičari raspoređivanje tumačili kao promjenu vojne ravnoteže u području Samosa, tursko ministarstvo u saopštenju nije spomenulo Grčku niti konkretan spoljnopolitički povod za ovu odluku, prenosi Kliks.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
18
45
18
45
18
35
18
18
18
18
Trenutno na programu