Turska premjestila specijalnu brigadu sa 2.000 komandosa na obalu nasuprot Grčkoj

Tursko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je 51. komandna brigada premještena u Soke na egejskoj obali, nasuprot grčkom ostrvu Samos, na osnovu odluke odobrene u junu 2026. godine.

Ministarstvo je saopštilo da je premještanje iz ranijeg sjedišta u Hozatu u istočnoj provinciji Tundželi provedeno nakon interne procjene organizacionih i operativnih potreba turskih oružanih snaga.

„Neophodna prilagođavanja u vezi s organizacionom strukturom i statusom rasporeda naših jedinica vrše se u skladu s misijom i operativnim potrebama Turskih oružanih snaga“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Turske.

Dodali su i da je „promjena lokacije Komande 51. komandne brigade odobrena u junu kao rezultat procjena provedenih u ovom okviru“.

Brigada je sada smještena u garnizonu Soke u provinciji Ajdin, a prema navodima iz izvještaja broji više od 2.000 profesionalnih komandosa.

Riječ je o značajnom geografskom pomjeranju formacije sa istoka zemlje prema zapadnom egejskom pravcu. Soke se nalazi u zaleđu obale kod Kušadasija, nasuprot Samosu, koji je od turskog kopna udaljen svega nekoliko kilometara na najužem dijelu moreuza Mikale, dok je vazdušna linija između područja aerodroma na Samosu i Sokea oko 44 kilometra.

Komandu nad brigadom u avgustu 2026. preuzeo je brigadni general Jašar Karaoglu, imenovan predsjedničkim dekretom, tokom godišnje rotacije komande u turskim oružanim snagama.

Jedinica je 30. avgusta učestvovala i u lokalnim ceremonijama povodom Dana pobjede, čime je javno potvrđeno da je premještanje završeno.

Premještanje je izazvalo dodatnu pažnju zbog dugotrajnih sporova Turske i Grčke u Egejskom moru, a obuhvataju pitanja morskih granica, vazdušnog prostora te vojnog statusa pojedinih grčkih ostrva.

Iako su grčki mediji i analitičari raspoređivanje tumačili kao promjenu vojne ravnoteže u području Samosa, tursko ministarstvo u saopštenju nije spomenulo Grčku niti konkretan spoljnopolitički povod za ovu odluku, prenosi Kliks.