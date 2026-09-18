Logo

Turska premjestila specijalnu brigadu sa 2.000 komandosa na obalu nasuprot Grčkoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 16:03

Komentari:

0
Турска премјестила специјалну бригаду са 2.000 командоса на обалу насупрот Грчкој
Foto: Tanjug / AP / Nedim Enginsoy

Tursko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je 51. komandna brigada premještena u Soke na egejskoj obali, nasuprot grčkom ostrvu Samos, na osnovu odluke odobrene u junu 2026. godine.

Ministarstvo je saopštilo da je premještanje iz ranijeg sjedišta u Hozatu u istočnoj provinciji Tundželi provedeno nakon interne procjene organizacionih i operativnih potreba turskih oružanih snaga.

„Neophodna prilagođavanja u vezi s organizacionom strukturom i statusom rasporeda naših jedinica vrše se u skladu s misijom i operativnim potrebama Turskih oružanih snaga“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Turske.

Dodali su i da je „promjena lokacije Komande 51. komandne brigade odobrena u junu kao rezultat procjena provedenih u ovom okviru“.

Brigada je sada smještena u garnizonu Soke u provinciji Ajdin, a prema navodima iz izvještaja broji više od 2.000 profesionalnih komandosa.

Riječ je o značajnom geografskom pomjeranju formacije sa istoka zemlje prema zapadnom egejskom pravcu. Soke se nalazi u zaleđu obale kod Kušadasija, nasuprot Samosu, koji je od turskog kopna udaljen svega nekoliko kilometara na najužem dijelu moreuza Mikale, dok je vazdušna linija između područja aerodroma na Samosu i Sokea oko 44 kilometra.

Komandu nad brigadom u avgustu 2026. preuzeo je brigadni general Jašar Karaoglu, imenovan predsjedničkim dekretom, tokom godišnje rotacije komande u turskim oružanim snagama.

Jedinica je 30. avgusta učestvovala i u lokalnim ceremonijama povodom Dana pobjede, čime je javno potvrđeno da je premještanje završeno.

Premještanje je izazvalo dodatnu pažnju zbog dugotrajnih sporova Turske i Grčke u Egejskom moru, a obuhvataju pitanja morskih granica, vazdušnog prostora te vojnog statusa pojedinih grčkih ostrva.

Iako su grčki mediji i analitičari raspoređivanje tumačili kao promjenu vojne ravnoteže u području Samosa, tursko ministarstvo u saopštenju nije spomenulo Grčku niti konkretan spoljnopolitički povod za ovu odluku, prenosi Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Turska

Grčka

Egejsko more

NATO

vojska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација

Svijet

Moskva proširila spisak zvaničnika kojima je zabranjen ulazak u Rusiju

2 h

0
Најновија, ударна вијест

Svijet

"Pao" Ali Namdar: Uhapšen jedan od najtraženijih kriminalaca u Evropi

3 h

0
Мигранти покушавају да пређу из Марока у шпанску енклаву Сеута, 30. јула 2026. године.

Svijet

Haos u Seuti: Policija upotrijebila silu protiv migranata

3 h

0
Брод туниске Националне гарде прилази тијелу утопљене особе током акције потраге након што се чамац са мигрантима преврнуо код југоисточне обале земље, у близини Зарзиса у Тунису, у недјељу, 23. августа 2026. године.

Svijet

Tinejdžer upravljao čamcem sa 165 migranata: Stigla zatvorska kazna

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

45

Jamal o rasizmu: Crnac sam, ne uznemirava me kad mi neko to kaže

18

45

Ajkula raskomadala plivača pred kupačima u Australiji

18

35

Masmediologija na Balkanu: Sve je isto samo njega nema

18

18

Budimir: Jemeljaneko - veliki prijatelj Srpske, Srbije i Srba

18

18

Novi Ajfon 18 modeli rasprodani, ostali oni od 6.800 KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima