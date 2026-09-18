Utvrđen prijedlog izmjene Sporazuma o zajmu za unapređenje zdravstva

Savjet ministara utvrdio je danas prijedlog izmjene Sporazuma o zajmu - Projekat unapređenja zdravstvenih sistema između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj /IBRD/ vrijednog 67,3 miliona evra, na osnovu zahtjeva Ministarstva finansija Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske za restrukturisanje projekta.

Ministarstvo finansija i trezora BiH uputiće prijedlog izmjena Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora Srđan Amidžić, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Na današnjoj vanrednoj Savjet ministara usvojio je inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredio delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj /EBRD/ za modernizaciju putne mreže u Federaciji BiH u iznosu od 50 miliona evra.

Opšti cilj je poboljšanje stanja magistralne putne infrastrukture u FBiH, a investicioni program obuhvata izgradnju i rekonstrukciju, odnosno završetak izgradnje novih trasa i obilaznica, rekonstrukciju postojećih puteva, sanaciju i rehabilitaciju kolovoza magistralnih puteva, kao i konsultantske usluge i unapređenje upravljanja.

Programom je predviđena sanacija i rehabilitacija kolovoza na ukupno 74 dionice u dužini od 1.305 kilometara. Ukupni troškovi programa radova u FBiH procijenjeni su na oko 180 miliona evra, bez tehničke pomoći, a finansiraće ga paralelno IBRD sa 70 miliona evra, Evropska investiciona banka /EIB/ sa 60 miliona evra i EBRD sa 50 miliona evra.

Program će sprovoditi Javno preduzeće "Ceste Federacije BiH".

Savjet ministara primio je na znanje informaciju Ministarstva finansija i trezora i usvojio produženje Sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u BiH za period 2021–2025. godine do 31. decembra 2026. godine.

Produženje strategije jedan je od obaveznih kriterijuma za isplatu druge tranše Energetskog paketa za BiH /IPA 2023/, u iznosu od sedam miliona evra.

Ministarstvo finansija i trezora zaduženo je da nastavi koordinaciju aktivnosti na izradi novog strateškog okvira upravljanja javnim finansijama u BiH za period 2027–2031. godine, u saradnji sa međunarodnim partnerima, s ciljem njegovog usvajanja do kraja 2026. godine.

Savjet ministara utvrdio je i Prijedlog sporazuma o zajmu i projektu između KfV-a iz Frankfurta i BiH, FBiH i Javnog preduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne" iz Mostara u iznosu od 65 miliona evra za izgradnju vjetroelektrane "Poklečani".

Projekat predviđa izgradnju 20 vjetroturbina pojedinačne snage do 6,6 megavata, ukupne instalisane snage 132 megavata i očekivane godišnje proizvodnje oko 436,96 gigavat-časova električne energije.

Izgradnjom vjetroelektrane "Poklečani" biće unaprijeđena distributivna mreža izgradnjom transformatorske stanice, čime će biti povećana sigurnost snabdijevanja električnom energijom na širem području Rakitna i Blidinja.

Realizacijom projekta "Elektroprivreda HZ HB" proširiće proizvodne kapacitete za 14,6 odsto i povećati godišnju proizvodnju za oko 20 odsto, uz smanjenje zavisnosti od hidroloških uslova i cijena električne energije na tržištu.

Zajam od 65 miliona evra biće alociran na FBiH sa rokom otplate od 15 godina, uključujući grejs period od pet godina, ukoliko sporazum bude potpisan do novembra ove godine.

Prijedlog sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika u ime BiH predložen je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, prenosi Srna.