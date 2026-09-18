Logo

Budimir dočekao Jemaljenenka u Zalužanima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 16:32

Komentari:

0
Будимир дочекао Јемаљаненка у Залужанима
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir dočekao je danas u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ u Zalužanima legendarnog ruskog MMA borca Fjodora Jemeljanenka.

Njemu će biti danas predstavljeni brojni kapaciteti MUP-a Republike Srpske.

Јемељаненко у Залужанима
Jemeljanenko u Zalužanima
ATV

Zajedno sa Jemeljanenkom u Centar je stigao i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Srpske Nikola Šobot.

Jemeljanenko će večeras prisustvovati borilačkom spektaklu "Hektor fajt najt seven" u dvorani "Centar" u Banjaluci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Fjodor Jemeljanenko

Željko Budimir

MUP Republike Srpske

MMA borac

Centar za obuku Zalužani

posjeta

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић примио је данас у Бањалуци руског ММА борца Фјодора Јемељаненка, једног од најбољих ММА бораца свих времена.

Republika Srpska

Minić ugostio Fjodora Jemeljanenka

2 h

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је у Бањалуци прослављеном руском борцу мјешовитих борилачких спортова /MMA/ Фјодору Јемељаненку Орден части са златним зрацима

Republika Srpska

Dodik o susretu sa Jemeljanenkom: O ovom ću govoriti i sa Putinom 29. septembra

2 h

0
Драшко Станивуковић на ТВ дуелу

Republika Srpska

Kako je Stanivuković opet "održao riječ" i pogazio sve što je pričao

2 h

1
Додик Блануша

Republika Srpska

Dodik o "tvrdnjama" Blanuše: Neka kaže koja ga je partija preporučila za dekana ili kome je dao novac

3 h

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

35

Masmediologija na Balkanu: Sve je isto samo njega nema

18

18

Budimir: Jemeljaneko - veliki prijatelj Srpske, Srbije i Srba

18

18

Novi Ajfon 18 modeli rasprodani, ostali oni od 6.800 KM

18

01

Zeljković: Ako je vozilo na gumama tramvaj, onda Stanivuković Gradsku kuću može nazvati Bijelom kućom

18

00

Novi udar na vozače: Gorivo poskupljuje, poznato dokle bi cijena mogla ići

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima