Budimir dočekao Jemaljenenka u Zalužanima

Autor:ATV redakcija
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Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir dočekao je danas u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ u Zalužanima legendarnog ruskog MMA borca Fjodora Jemeljanenka.
Njemu će biti danas predstavljeni brojni kapaciteti MUP-a Republike Srpske.
Zajedno sa Jemeljanenkom u Centar je stigao i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Srpske Nikola Šobot.
Jemeljanenko će večeras prisustvovati borilačkom spektaklu "Hektor fajt najt seven" u dvorani "Centar" u Banjaluci.
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