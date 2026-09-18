Budimir dočekao Jemaljenenka u Zalužanima

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Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir dočekao je danas u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ u Zalužanima legendarnog ruskog MMA borca Fjodora Jemeljanenka.

Njemu će biti danas predstavljeni brojni kapaciteti MUP-a Republike Srpske. Jemeljanenko u Zalužanima ATV Zajedno sa Jemeljanenkom u Centar je stigao i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Srpske Nikola Šobot. Jemeljanenko će večeras prisustvovati borilačkom spektaklu "Hektor fajt najt seven" u dvorani "Centar" u Banjaluci.

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