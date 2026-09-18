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Buknuo novi požar na Blidinju: Vatra zahvatila vikendice, gori borova šuma

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18.09.2026 17:09

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Букнуо нови пожар на Блидињу: Ватра захватила викендице, гори борова шума
Foto: Blidinje.net

Prije sat vremena prema informacijama širokobriješkog ABC Portala izbio je novi požar na Blidinju, ovaj put na području Borićevca koji se brzinom širi prema Masnoj Luci.

Prema informacijama s terena vatra je već ušla u borovu šumu i prijeti katastrofalna situacija.

Kako javljaju čitatelji ABC portala, kiša pada do Sovićkih vrata i bilo bi savršeno da stigne i do jezera kako bi se ovi požari zaustavili.

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Gradovi i opštine

Požar na Čvrsnici i dalje gori: Potreban angažman kanadera i helikoptera

Podsjetimo, požar koji nekoliko dana gori sjevernije od Borićevca na području istočno od Risovca je i dalje aktivan, a hrvatski kanaderi su jutros ponovno angažovani. Prema informacijama koje objavljuju civilna zaštita, požar koji već nekoliko dna a gori na lokalitetu Razvale i dalje se širi prema Malom Vilincu i Risovcu, a teren je toliko nepristupačan da se pojedinim dijelovima požarišta ne može prići vatrogasnim vozilima.

Juče je u gašenju učestvovati i helikopter Oružanih snaga BiH, koji je izveo deset izbačaja vode. Danas su ponovno angažovana dva hrvatska kanadera CL-415, s ciljem zaustavljanja širenja vatrene fronte.

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Tagovi :

požar

Blidinje

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