Buknuo novi požar na Blidinju: Vatra zahvatila vikendice, gori borova šuma

Prije sat vremena prema informacijama širokobriješkog ABC Portala izbio je novi požar na Blidinju, ovaj put na području Borićevca koji se brzinom širi prema Masnoj Luci.

Prema informacijama s terena vatra je već ušla u borovu šumu i prijeti katastrofalna situacija.

Kako javljaju čitatelji ABC portala, kiša pada do Sovićkih vrata i bilo bi savršeno da stigne i do jezera kako bi se ovi požari zaustavili.

Gradovi i opštine Požar na Čvrsnici i dalje gori: Potreban angažman kanadera i helikoptera

Podsjetimo, požar koji nekoliko dana gori sjevernije od Borićevca na području istočno od Risovca je i dalje aktivan, a hrvatski kanaderi su jutros ponovno angažovani. Prema informacijama koje objavljuju civilna zaštita, požar koji već nekoliko dna a gori na lokalitetu Razvale i dalje se širi prema Malom Vilincu i Risovcu, a teren je toliko nepristupačan da se pojedinim dijelovima požarišta ne može prići vatrogasnim vozilima.

Novi veliki požar na Blidinju zahvatio je vikendice i borovu šumu. Vatrogasci se bore s vatrom na dva fronta, a u gašenju sudjeluju i kanaderi.



Više na https://t.co/9stDIutPEn pic.twitter.com/m7TgmRO4JQ — Bljesak.info (@Bljesak) September 18, 2026

Juče je u gašenju učestvovati i helikopter Oružanih snaga BiH, koji je izveo deset izbačaja vode. Danas su ponovno angažovana dva hrvatska kanadera CL-415, s ciljem zaustavljanja širenja vatrene fronte.