Buknuo novi požar na Blidinju: Vatra zahvatila vikendice, gori borova šuma

Autor:ATV redakcija
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Prije sat vremena prema informacijama širokobriješkog ABC Portala izbio je novi požar na Blidinju, ovaj put na području Borićevca koji se brzinom širi prema Masnoj Luci.
Prema informacijama s terena vatra je već ušla u borovu šumu i prijeti katastrofalna situacija.
Kako javljaju čitatelji ABC portala, kiša pada do Sovićkih vrata i bilo bi savršeno da stigne i do jezera kako bi se ovi požari zaustavili.
Gradovi i opštine
Požar na Čvrsnici i dalje gori: Potreban angažman kanadera i helikoptera
Podsjetimo, požar koji nekoliko dana gori sjevernije od Borićevca na području istočno od Risovca je i dalje aktivan, a hrvatski kanaderi su jutros ponovno angažovani. Prema informacijama koje objavljuju civilna zaštita, požar koji već nekoliko dna a gori na lokalitetu Razvale i dalje se širi prema Malom Vilincu i Risovcu, a teren je toliko nepristupačan da se pojedinim dijelovima požarišta ne može prići vatrogasnim vozilima.
Novi veliki požar na Blidinju zahvatio je vikendice i borovu šumu. Vatrogasci se bore s vatrom na dva fronta, a u gašenju sudjeluju i kanaderi.— Bljesak.info (@Bljesak) September 18, 2026
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Juče je u gašenju učestvovati i helikopter Oružanih snaga BiH, koji je izveo deset izbačaja vode. Danas su ponovno angažovana dva hrvatska kanadera CL-415, s ciljem zaustavljanja širenja vatrene fronte.
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