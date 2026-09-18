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Preminuo Dragoljub Mićić, bivši narodni poslanik

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18.09.2026 16:58

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Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Bivši narodni poslanik i potpredsjednik Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" Dragoljub Mićić preminuo je u srijedu u 90. godini.

Mićić je bio poslanik u prvom sazivu Skupštine srpskog naroda u BiH i jedan je od osnivača Republike Srpske.

Iz Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" ističu da će Mićić ostati upamćen kao istinski borac za prava srpskog naroda u rodnoj Semberiji, snažnog patriotskog opredijeljenja.

U poslijeratnim godinama, kako se navodi, Mićić se potvrdio kao vrijedan i uspješan privrednik.

Nosilac je najviših odlikovanja Republike Srpske.

Članovi Asocijacije uputili su najdublje izraze saučešća njegovoj porodici.

Mićić je sahranjen danas na bijeljinskom groblju Pučile.

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Tagovi :

Dragoljub Mićić

Narodna skupština Republike Srpske

Bijeljina

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