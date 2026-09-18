Preminuo Dragoljub Mićić, bivši narodni poslanik

Autor:ATV redakcija
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Bivši narodni poslanik i potpredsjednik Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" Dragoljub Mićić preminuo je u srijedu u 90. godini.
Mićić je bio poslanik u prvom sazivu Skupštine srpskog naroda u BiH i jedan je od osnivača Republike Srpske.
Iz Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" ističu da će Mićić ostati upamćen kao istinski borac za prava srpskog naroda u rodnoj Semberiji, snažnog patriotskog opredijeljenja.
U poslijeratnim godinama, kako se navodi, Mićić se potvrdio kao vrijedan i uspješan privrednik.
Nosilac je najviših odlikovanja Republike Srpske.
Članovi Asocijacije uputili su najdublje izraze saučešća njegovoj porodici.
Mićić je sahranjen danas na bijeljinskom groblju Pučile.
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