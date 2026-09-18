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Dron pogodio nuklearnu elektranu u Rusiji

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18.09.2026 17:48

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Dron je pogodio toranj za hlađenje reaktora Nuklearne elektrane u Kursku u Ruskoj federaciji. to je navela Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Izvještava se da je elektrana radila u vrijeme udara ali da se njen režim rada nije promijenio i da nije bilo požara.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi oglasio se i poručio da su svi napadi na nuklearna postrojenja "neprihvatljivi jer bi mogli da ugroze nuklearnu bezbjednost, bez obzira na to gdje se dešavaju".

Generalni direktor Grosi takođe je ponovio poziv na maksimalnu vojnu uzdržanost kako bi se spriječio rizik od nuklearne nesreće.

Uskoro opširnije...

(Telegraf)

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Tagovi :

dron

nuklearna elektrana

Rusija

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