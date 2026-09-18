Dron pogodio nuklearnu elektranu u Rusiji

Dron je pogodio toranj za hlađenje reaktora Nuklearne elektrane u Kursku u Ruskoj federaciji. to je navela Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Izvještava se da je elektrana radila u vrijeme udara ali da se njen režim rada nije promijenio i da nije bilo požara.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi oglasio se i poručio da su svi napadi na nuklearna postrojenja "neprihvatljivi jer bi mogli da ugroze nuklearnu bezbjednost, bez obzira na to gdje se dešavaju".

The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no… pic.twitter.com/UHKyNrChcw — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 18, 2026

Generalni direktor Grosi takođe je ponovio poziv na maksimalnu vojnu uzdržanost kako bi se spriječio rizik od nuklearne nesreće.

Uskoro opširnije...



(Telegraf)

