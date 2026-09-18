Budimir: Jemeljaneko - veliki prijatelj Srpske, Srbije i Srba

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je legendarni ruski MMA borac Fjodor Jemeljanenko, kojeg je danas dočekao u Centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima, veliki prijatelj Republike Srpske, Srbije i Srba.

"On je jedna od ličnosti koje su spona između Srba i Rusa. Na toj sponi ćemo i mi u budućnosti graditi odnose sa njegovim timom", rekao je Budimir.

On je naveo da je Jemeljanenko svjetski prvak u MMA sportu i prepoznatljiva ličnost u popularizovanju sportskog života.

"Jemeljanenko je vitez duha jer je sve pobjede izvovojevao zahvaljujući velikom srcu i vjeri u Boga. Upravo ta duhovna snaga koja ga je okakterisala kao jednog od najpoznatijih MMA boraca treba i nama u MUP-u", rekao je Budimir.

On je dodao da je MUP otvoren za to da Jemeljanenko odradi određene treninge sa mladim policajcima, instruktorima i trenerima, te da im prenese svoja iskustva i vještine.

Republika Srpska Budimir dočekao Jemaljenenka u Zalužanima

Jemeljanenko je zahvalio Budimiru što mu je zajedno sa pripadnicima MUP-a pokazao Centar za obuku, njegove sadržaje i sve ono što rade pripadnici policije prilikom svojih obuka.

"Budući pripadnici MUP-a bi, osim fizičke spremnosti, trebali da rade i na svojoj duhovnosti jer će se boriti protiv negativnih društvenih pojava. To je bitno da bi sačuvali svoju zemlju, porodicu i zdravlje", rekao je Jemeljanenko i dodao da ostaje na raspolaganju MUP-u Srpske kada je riječ o obuci mladih pripadnika.

On je prilikom današnje posjete Centru za obuku upoznat sa kapacitetima MUP-a Srpske. Posjetio je Crkvu Svetog arhangela Mihaila, te prostorije Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a, gdje je obišao Spomen-sobu pripadnicima MUP-a stradalim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Jemeljanenko je obišao i brojne poligone i prostorije u kojima se obučavaju pripadnici MUP-a sa kojima je podijelio određena znanja i vještine.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je danas Jemeljanenku Orden časti sa zlatnim zracima koji mu je dodijeljen za vrhunska lična dostignuća u oblasti MMA, doprinos afirmaciji i promociji tog sporta, kao i za jačanje prijateljskih odnosa Rusije i Republike Srpske.

Jemeljanenko će večeras prisustvovati borilačkom spektaklu "Hektor Fight Night 7" u dvorani "Centar" u Banjaluci, prenosi Srna.