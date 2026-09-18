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Priština: Ne prestaje podrška osuđenim liderima OVK

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18.09.2026 19:15

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Демонстранти у Приштини не мирују ни данас. Овај пут у организацији ратних ветерана ОВК окупило се неколико хиљада Албанаца на још једном скупу подршке хашким осуђеницима.
Foto: ATV

Demonstranti u Prištini ne miruju ni danas. Ovaj put u organizaciji ratnih veterana OVK okupilo se nekoliko hiljada Albanaca na još jednom skupu podrške haškim osuđenicima.

Ne odustaju od namjere da odbrane zlodjela Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija. Lidere terorističke OVK brane, kako tvrde, od nepravde i još jednom poručuju da su tvorci slobode. Ne odustaju od odbrane kosovskih lidera osuđenih u Hagu na ukupno 81 godinu zatvora. Skup je protekao bez incidenata, a izneseni su i zahtjevi prema Vladi Kosova.

„Tražili su smjenu ministarke pravde Donike Gervale, zatim su tražili bezuslovnu podršku borcima OVK i da ne nađu najbolji advokati, odnosno branioci. Međutim, da li je to još jedan udarac na Aljbina Kurtija i njegovu politiku, vidjećemo. Jer Donika Gervala je jedna od najbližih saradnika Aljbina Kurtija, a oni su je danas na protestu prozvali neprijateljem tzv Kosova. Po njihovim riječima, ona je davala dokaze Haškom sudu“, rekao je novinar TV Mosta, Lazar Stević.

Na Trgu Skenderbega u Prištini vijorile su se Albanske i zastave OVK, okupljeni su nosili fotografije haških osuđenika negodujući zbog presude izrečene njihovima vođama.

A ovo su poručili:

„Odluka suda u Hagu nanijela je veliku nepravdu albanskom narodu jer izjednačava oslobodioce sa ljudima koji su počinili genocid na Kosovu.”

„Ovdje smo da protestujemo protiv nepravedne odluke i uvijek ćemo podržavati Oslobodilačku vojsku Kosova.

„To je nepravedna odluka, odluka koja baca ljagu na istoriju i slavu borbe našeg naroda za slobodu.

Albancima je bitno i da se u vezu sa zločinima ne dovodi kompletna OVK, pa je podrška usmjerena četvorici lidera. Srbima na Kosmetu je bitno da dani nakon presude protiču mirno i bez incidenata, posebno u srpskim sredinama. Iskustvo iz 2004. godine ih je naučilo da ovakva situacija u svakom trenutku može da se okrene protiv Srba. Pojačane su mjere bezbjednosti i prisustvo KFOR-a i kosovske policije.

„U Kosovsku policiju Srpski narodu nema toliko povjerenje ili ga nema uopšte. Prije svega zbog onoga što se dešava posljednjih nekoliko godina, zbog te torture i svega ostalog što kosovska policija čini nad našim narodom. Jedino gde sada gledamo jeste taj KFOR i naravno, naša država Srbija i jedino tu vidimo zaštitu“, rekao je Stević.

Pristalicama Hašima Tačija i još trojice vođa terorističke OVK pridružuje se i sve veći broj studenata albanske nacionalnosti koji žive u uvjerenju da pripadnici OVK nisu činili zlodjela prema srpskom i nealbanskom stanovništvu. Za zločine prema drugim narodima nikada nisu čuli ili nisu željeli da čuju.

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Tagovi :

OVK

Aljbin Kurti

Kadri Veselji

Priština

Hag

presuda

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