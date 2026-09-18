Rukometaši Borca i Partizana za trofej na jubilarnom 10. izdanju Svesrpskog kupa

Autor:Nikola Lučić
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Rukometaši Borca i Partizana odmjeriće snage 30. septembra u finalu jubilarnog 10. Svesrpskog kupa, a kao uvod u ovu utakmicu revijalni susret odigraće kadetske selekcije Republike Srpske i Srbije.
Prvi čovjek Rukometnog saveza Srpske Marinko Umičević kaže da je već sada sve spremno za spektakl.
Organizaciju Svesrpskog kupa i ovog puta podržalo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.
Susret Borca i Partizana na programu je 30. septembra u dvorani Borik od 20 časova i 15 minuta. Susret kadetskih selekcija Srpske i Srbije biće odigran sa početkom u 18 časova.
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