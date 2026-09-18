Najgora hrana za jetru: Ovih pet namirnica i pića treba izbjegavati

Prekomjerna konzumacija nekih uobičajenih namirnica može vremenom dovesti do oštećenja jetre. Zaslađena pića, pržena hrana, prerađeno meso, rafinisane žitarice i alkohol mogu doprinijeti nakupljanju masti u jetri, što predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik.

Smanjenje unosa ovih namirnica važan je korak za očuvanje zdravlja ovog vitalnog organa, piše „Itingvel“.

Nutricionista Endi De Santis objašnjava da nakupljanje masti u ćelijama jetre može postati opasno. Iako genetika kod nekih ljudi ima ulogu, ističe kako su insulinska rezistencija i neravnoteža crijevnog mikrobioma važni pokretači bolesti.

Bez obzira na to da li želite da zaštitite zdravu jetru ili da pomognete povlačenju bolesti u ranoj fazi, prvi korak je ograničiti namirnice koje je najviše opterećuju.

Zaslađena pića

Iako jetra može da podnese povremeno gazirano piće, redovna konzumacija sokova, energetskih napitaka i zaslađenih kafa ostavlja posljedice. Svi dodati šećeri opterećuju jetru, ali pića zaslađena fruktozom mogu biti posebno problematična.

„Zaslađena pića sa visokim udjelom fruktoze mogu da podstaknu stvaranje masti u jetri, što uzrokuje upalu i insulinsku rezistenciju“, kaže nutricionistkinja Vitni Stjuart.

Jedno manje istraživanje pokazalo je da pića zaslađena fruktozom ili saharozom, koja se sastoji od glukoze i fruktoze, povećavaju stvaranje masnih kiselina u jetri. Zanimljivo je da čista glukoza nije imala takav efekat, čak ni kod zdravih muškaraca. Većina gaziranih pića, osim dijetalnih varijanti sa alternativnim zaslađivačima, sadrži mješavinu fruktoze i glukoze.

Pržena hrana

Redovna konzumacija brze hrane povezana je sa lošijim kvalitetom ishrane, ali može i direktno da utiče na jetru, naročito ako obrok uključuje pomfrit. Pržena hrana često sadrži mnogo kalorija i zasićenih masti koje doprinose nakupljanju masnoća u jetri, a pržene skrobne namirnice mogle bi da imaju još veći negativan uticaj.

Prženjem skrobne hrane, poput krompirića, na visokim temperaturama mogu nastati štetna jedinjenja poput akrilamida. Iako klinički dokazi još nisu konačni, laboratorijska istraživanja i studije na životinjama ukazuju na to da redovna izloženost tim jedinjenjima povećava upalu i oksidativni stres.

Analiza ishrane više od 200.000 odraslih osoba otkrila je da je često jedenje prženog krompira povezano sa 15 odsto većim rizikom od masne jetre. Umjesto prženja u dubokom ulju, preporučuje se pečenje u rerni ili priprema u fritezi na vruć vazduh.

Prerađeno meso

Smanjenje unosa crvenog i prerađenog mesa može značajno da pomogne u zaštiti jetre.

„Ultraprerađeno meso poput kobasica, viršli i delikatesnih narezaka može da šteti zdravlju jetre“, ističe nutricionistkinja Lorena Menaker.

Studija koja je obuhvatila gotovo 1.000 odraslih osoba pokazala je da su ispitanici koji su jeli najviše crvenog ili prerađenog mesa imali otprilike tri puta veće izglede za razvoj masne jetre u poređenju sa onima koji su ga jeli najmanje.

Naučnici pretpostavljaju da kombinacija nitrita, nitrata i hem-gvožđa u tim namirnicama može da poveća oksidativni stres i insulinsku rezistenciju. Pritom ulogu imaju i visoke količine zasićenih masti i natrijuma. Ako često jedete crveno i prerađeno meso, pokušajte da barem nekoliko porcija nedjeljno zamijenite nemasnom živinom, ribom ili mahunarkama.

Rafinisane žitarice

Veći unos integralnih žitarica povezuje se sa nižim rizikom od raka i bolesti jetre, ali nisu svi ugljeni hidrati isti. Rafinisanjem žitarica, koje se nalaze u pecivima, keksu, bijelom hljebu, tjestenini i pirinču, uklanjaju se vlakna, a često im se dodaju i šećeri.

Prekomjeran unos takvih ugljenih hidrata podstiče nakupljanje masti u jetri, što se može primijetiti već nakon nedjelju dana.

Alkohol

Prethodno navedene namirnice povećavaju rizik od metabolički uzrokovane masne jetre, dok alkohol može da ošteti ovaj organ na dva načina. On može da izazove oštećenja i sam po sebi, čak i bez drugih faktora rizika.

Bolest jetre povezana sa alkoholom jedan je od glavnih uzroka raka jetre, hepatitisa, ciroze i otkazivanja jetre. Tokom metabolizma, alkohol se u tijelu razgrađuje u toksična jedinjenja koja direktno oštećuju jetreno tkivo. Uz hroničnu konzumaciju, ta oštećenja vremenom mogu postati nepovratna.

Iako se čaša ili dvije mogu činiti bezopasnima, svaka količina alkohola predstavlja dodatno opterećenje za jetru. Istraživanja pokazuju da konzumacija oko dva do tri i po standardna pića dnevno tokom pet godina može da dovede do alkoholne bolesti jetre. Rizik raste sa količinom i trajanjem konzumacije.

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