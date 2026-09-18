SZO upozorava: Nedostatak ljekara i drugih radnika u zdravstvu

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je danas na nastanak praznine među medicinskim osobljem širom svijeta do 2030. godine, pošto će u narednoj deceniji četvrtina od ukupnog broja ljekara otići u penziju.

"U brojnim državama stanovništvo i medicinski radnici istovremeno stare. To može ojačati projektovani globalni nedostatak od 11,1 miliona zdravstvenih radnika do 2030. godine", navodi SZO u saopštenju objavljenom uz izvještaj o trendovima radne snage zasnovanih na podacima iz više od stotinu država.

Prema procjenama SZO, u 67 zemalja projektovan je nedostatak osoblja za održavanje standardnog medicinskog liječenja koji trenutno imaju.

SZO ocjenjuje da je za održavanje trenutnog broja medicinskog osoblja na aktuelni broj stanovništva potrebno dodatnih 832.000 zdravstvenih radnika i to bi moglo dovesti do povećanja zavisnosti od stranih radnika u siromašnijim državama.

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"Bogatije države, uključujući veliki broj zemalja u Evropi, biće najteže pogođene, pošto imaju veći postotak starijih zdravstvenih radnika. U tim zemljama svaki treći ljekar penzionisaće se u narednih deset godina", dodaje se u izvještaju, prenosi Srna.