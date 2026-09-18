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Mediji: Auto iz Bećirovićeve pratnje imao stravičan udes, on nije ni stao

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18.09.2026 14:50

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Удес Бећировићеве пратње
Foto: Avaz

Automobil iz pratnje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i kandidata za istu poziciju Denisa Bećirovića učestvovalo je u saobraćajnoj nesreći nakon skupa u Brčkom, a da licemjerni i i bezobzirni Bećirović nije ni mario za to, saznaje portal "Avaza".

Naime, oni su se u pratnji vraćali na putu prema Sarajevu, a kadet iz osiguranja Denisa Bećirovića je vozio prethodnicu Bećirovićevog tima.

Kako bi izbjegao sudar, on je sletio sa puta i prevrnuo se sedam puta.

Мотоцикл несрећа

Hronika

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Prema informacijama "Avaza", niko od ostatka Bećirevićevog tima nije stao, niti se okrenuo kako bi vidjeli šta je s osobom iz smrskanog vozila.

Kako tvrdi pomenuti portal, kada je jedna osoba iz time Denisa Bećirovića vidjela šta se desilo, zamolio je vođu tima da ga pusti da se vrati, jer je bio razočaran kada su samo prošli pored slupanog i prevrnutog vozila, a da se nisu ni upitali šta je s policajcem i da li je živ.

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Tagovi :

Denis Bećirović

udes

Saobraćajna nesreća

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