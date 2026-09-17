Počinje dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine

Građani Republike Srpske i FBiH, nakon mjeseci čekanja, napokon su dočekali rješenja o oslobađanju od PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Ističu da je ovo velika pomoć za sve mlade ljude koji samostalno počinju graditi život.

"Za one ljude koji stasavaju i samostalno rješavaju stambeno pitanje ovo je zaista značajna finansijska olakšica i mnogo sam srećna što je država imala sluha za potrebe svojih građana", rekla je Aleksandra Bejatović

"Drago mi je što sam izabrana za dodjelu ovih rješenja i želim da se zahvalim", rekla je Biljana Došljić.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH zaprimila je 1.453 zahtjeva za povrat PDV-a. Ističu da će građanima koji su potpisali dostavnicu da su primili svoja rješenja, odmah sljedeći dan biti isplaćen novac na račun.

"Naš cilj je, da sada kad smo dobili pristup, da do Nove godine dođemo na nivo sedmičnog broja rješenja. Znači, ono što primimo u sedam dana to može biti da nešto nije završeno, a ovo sve ostalo mora biti na sedmičnom nivou završeno. Govorimo o ispravnim rješenjima", rekao je Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Građani su platili visoku cijenu i mjesecima čekali na povrat PDV-a samo zato što je ovo inicijativa Milorada Dodika, iako ta ista inicijativa uključuje i građane FBiH, ističe Srđan Amidžić.

"Zašto nije prošlo? Zato što je to inicijativa Milorada Dodika. Da vam budem 100% otvoren. Bez obzira što se to odnosi i na građane iz Srpske i na građane iz FBiH. To je zasmetalo zato što je to zajednički dogovor predsjednika Dodika i predsjednika Vučića. Inicijativa je pokrenuta na Jahorina forumu i na svakim vratima na koje sam pokucao naišao sam na prepreku", rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora BiH.

Vlada Republike Srpske nastavlja sa konkretnom podrškom građanima, a prije svega mladim ljudima i porodicama koji rješavaju svoje stambeno pitanje, poručuje premijer Srpske.

"Povrat PDV-a na prvu nekretninu je nešto što će sigurno dovesti do toga da mladi mogu lakše da se opredijele za nabavku prve nekretnine, za sklapanje braka, za rješenje životnog prostora. Trend je najčešće takav da danas svi mladi prije zaključenja braka nastoje da obezbjede svoje nekretnine. Jako sam srećan što pored svih problema koji su postojali, danas napokon imamo povrat poreza na prvu nekretninu", rekao je Savo Minić, premijer Republike Srpske.

Poreska uprava FBiH, Federalno ministarstvo pravde i Odjeljenje za javne registre Vlade Brčko distrikta označeni su kao krivci za to što nijedan građanin do sada nije dobio svoj novac, jer nisu obezbjedili tehničku podršku za realizaciju ovog projekta.