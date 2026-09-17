Tramp: Moram donijeti veliku odluku

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se "suočava sa velikom odlukom o tome da li da uništi iranski režim ili da teži okončanju sukoba".

Tramp je u intervjuu za portal "Aksios" rekao da očekuje da će od regionalnih saveznika na predstojećem sastanku UN čuti mišljenja o tome kakvi bi trebalo da budu naredni koraci u ratu.

On je naveo da je Iran i dalje u "direktnom kontaktu" sa SAD i naglasio da Iranci i dalje žele postizanje dogovora.

Tramp je izrazio zadovoljstvo što nijedan brod nije otplovio ka Iranu otkako je uvedena pomorska blokada.

- Pokušali su, a mi smo ih digli u vazduh - istakao je Tramp.

Američki predsjednik je najavio da bi se mogao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Njujorku naredne sedmice, objavio je portal "Baha", a prenosi Srna.