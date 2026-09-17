Logo

Tramp: Moram donijeti veliku odluku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 19:55

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se "suočava sa velikom odlukom o tome da li da uništi iranski režim ili da teži okončanju sukoba".

Tramp je u intervjuu za portal "Aksios" rekao da očekuje da će od regionalnih saveznika na predstojećem sastanku UN čuti mišljenja o tome kakvi bi trebalo da budu naredni koraci u ratu.

On je naveo da je Iran i dalje u "direktnom kontaktu" sa SAD i naglasio da Iranci i dalje žele postizanje dogovora.

Tramp je izrazio zadovoljstvo što nijedan brod nije otplovio ka Iranu otkako je uvedena pomorska blokada.

- Pokušali su, a mi smo ih digli u vazduh - istakao je Tramp.

Američki predsjednik je najavio da bi se mogao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Njujorku naredne sedmice, objavio je portal "Baha", a prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Izrael

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мирно алпско језеро окружено величанственим планинама у Бур-Сен-Морису, Француска

Svijet

Među poginulima u avionskoj nesreći u Alpima i milioner

3 h

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Svijet

Zemljotres od 6,3 stepena pogodio Aljasku

4 h

0
Држава прогласила националну ванредну ситуацију због опасног вируса, влада паника

Svijet

Država proglasila nacionalnu vanrednu situaciju zbog opasnog virusa, vlada panika

4 h

0
Испод пустиње у Кини пронађени велики извори воде

Svijet

Ispod pustinje u Kini pronađeni veliki izvori vode

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

09

UŽIVO: Bitno, 17.09.2026.

21

02

Prnjavor: Svečano obilježeno 80 godina postojanja ergele "Vučijak"

21

01

Ovo je radnik Željeznica FBiH koji je danas poginuo radeći uz prugu

20

53

Tragedija u NBA! Umro Majk Svitni

20

44

Ministru prosvjete poslato prijeteće pismo sa metkom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima