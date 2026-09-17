Ispod pustinje u Kini pronađeni veliki izvori vode

Autor:ATV redakcija
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Geolozi su otkrili dva velika izvora vode ispod kineske pustinje u oblasti Sinđijang. Ovo otkriće bi tom sjeverozapadnom regionu moglo da obezbijedi dragocjen novi resurs za projekte suzbijanja širenja pijeska, kao i za poljoprivredu, prenose mediji u Kini.
Ovaj pustinjski region privukao je pažnju zahvaljujući obimnim aktivnostima pošumljavanja i borbi protiv širenja pustinje na njegovim obodima u okviru inicijative Veliki zeleni zid, kao i zbog promjena u količini padavina koje transformišu sušni zapadni dio Kine, prenosi Scmp.
Do otkrića podzemnih voda došlo je tokom projekta potrage za vodom u pustinji Taklamakan, koji je u Autonomnom regionu Sinđijang-Ujgur sproveo lokalni geološki zavod.
Ovi nalazi dovode u pitanje uvreženo mišljenje da se ispod površine pustinje nalaze samo stajaće i slane vode.
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