Zemljotres od 6,3 stepena pogodio Aljasku

Zemljotres magnitude 6,3 stepena Rihterove skale pogodio je područje Nikolskog na Alasci, saopšteno je iz Američkog geološkog zavoda.

Iz Zavoda su naveli da je zemljotres registrovan na dubini od 83 kilometra.

Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti, prenosi Srna.