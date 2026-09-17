Logo

Zemljotres od 6,3 stepena pogodio Aljasku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 17:00

Komentari:

0
Испуцала земља усљед земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres magnitude 6,3 stepena Rihterove skale pogodio je područje Nikolskog na Alasci, saopšteno je iz Američkog geološkog zavoda.

Iz Zavoda su naveli da je zemljotres registrovan na dubini od 83 kilometra.

Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Aljaska

Komentari (0)

Pročitajte više

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Region

Zemljotres u Hrvatskoj: Poznato gdje je bio epicentar

7 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Japan

1 d

0
Земљотрес јачине пет степени погодио Филипине

Svijet

Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Filipine

1 d

0
Не мирује тло у Италији: За пет минута регистрована два земљотреса

Svijet

Ne miruje tlo u Italiji: Za pet minuta registrovana dva zemljotresa

1 d

0

Više iz rubrike

Држава прогласила националну ванредну ситуацију због опасног вируса, влада паника

Svijet

Država proglasila nacionalnu vanrednu situaciju zbog opasnog virusa, vlada panika

1 h

0
Испод пустиње у Кини пронађени велики извори воде

Svijet

Ispod pustinje u Kini pronađeni veliki izvori vode

2 h

0
Пронађено је тијело девете жене: Страхује се од серијског убице, жртва била нага

Svijet

Pronađeno je tijelo devete žene: Strahuje se od serijskog ubice, žrtva bila naga

2 h

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц долази на сједницу владе у Канцеларству у Берлину, у Њемачкој, у сриједу, 16. септембра 2026. године.

Svijet

Prevoznici u Njemačkoj uputili pismo Mercu zbog rasta cijena dizela

2 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

04

Afrika puca na dva dijela: Naučnici kažu da se proces odvija brže nego što se ranije mislilo

17

58

Dodik: Više od 180 ratnika Islamske države se vratilo u BiH, ne možemo da budemo naivni

17

48

Među poginulima u avionskoj nesreći u Alpima i milioner

17

43

Dodik nakon sastanka sa Netanjahuom: Srpska može da računa na Izrael kao partnera

17

34

Populacije 45% vrsta ptica selica u opadanju: Svaka deveta vrsta u opasnosti

Trenutno na programu

15:50

Krvavo cvijeće S03 EP118 (12+)

serijski program

16:40

Vježbajte sa Lidijom

lajfstajl

16:50

Najbolje iz ATV jutra

jutarnji program

17:10

Centar dana

lajfstajl

18:55

Marketing

marketing

19:00

ATV vijesti

informativni program vijesti

19:42

Sport

sportski program

Stanje na graničnim prelazima