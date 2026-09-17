Dodik nakon sastanka sa Netanjahuom: Srpska može da računa na Izrael kao partnera

Ističe da se sastanak se odnosio na finalizaciju svih onih ranijih pretpostavki mogućih dogovora.

"Prije svega o privrednoj saradnji, o saradnji u oblasti kulture, privrede, kao što se tiče i transfera nove tehnologije u oblasti poljoprivrede, vještačke inteligencije i svega onoga što treba da završimo. Dobili smo potpunu saglasnost i potvrdu Netanjahua da će učiniti sve da osmisli i uredi jedan okvir u kojim ćemo se kretati u narednim godinama i da Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera jednako onoliko koliko i Republika Srpska računa na Izrael", rekao je Dodik.

Dodik ističe da se Izrael nalazi u stalnom atmosferi pritiska koji dolazi od strane ne samog regiona.

"Ovih dana saznali su da Britanija ima velike operacije što se tiče ugrožavanja samog Izraela, da su njihovi odnosi na veoma niskom nivou, a jednako tako i evropske zemlje, zemlje Evropske unije, koji su sklone da se miješaju u unutrašnje stvari u Izraelu. To nije naprosto prihvatljivo ni u kom pogledu. Zajedničko za nas je da Republika Srpska i Izrael, a to smo i danas potvrdili, u fokusu na prvom mjestu stavljaju interes naroda, i države, i slobode. Garancija za tu slobodu jeste čvrsta zajednica, čvrste institucije, čvrsta vlast, granice, a to je važno i za nas, jer nismo dozvolili ranije migrantima da ostanu u Srpskoj, što nam je omogućilo da sada imamo relativno lakšu situaciju nego da je to bilo drugačije", kaže Dodik.

Ističe da se u fokus moraju staviti naši nacionalni interese, to jednako tako rade i ovdje.

" Moramo da stavimo u fokus odbranu i našu bezbjednosti, a Izrael je prvak svijeta u tome što se tiče zaštite naroda i države i da obezbijedimo da bilo kakva šteta koja bi se nanijela Republici Srpskoj, njenoj privredi, prirodi, ekološka ili druga šteta, mora da bude brzo nadoknađena, ili brzo spriječena dalja eskalacija bilo koje štete", naveo je Dodik.

Dodik je naglasio da moramo zajednički raditi na odbijanju bilo kakvih špijunaža ili podlih namjera koji pokušavaju da nam nametnu sa svih strana kako bi ugrozili našu bezbjednost.

"Ovdje sam naučio da nema te stvari koju ne treba učiniti za bezbjednost naroda i države. Republika Srpska se samo ponaša i ponašaće se u tom pogledu. Mi ne vjerujemo u zajedničku priču o BiH i njenoj bezbjednosti. Vidljivi su nama nejasni aranžmani koji prave muslimani, sa islamskim zemljama i sa Turskom oko neke vojne saradnje i mnogo čega drugog izazivaju sumnje. Mi ne smijemo dozvoliti sebi da budemo iznenađeni. Ne smijemo sebe dovesti da budemo zatečeni. I ne smijemo da se pravimo naivni. Vrijeme koje dolazi je daleko više od običnog posmatranja i mi koji smo odgovorni za sudbinu države i naroda moramo učiniti sve da spoznamo opasnosti i da reagujemo na te opasnosti", naglasio je Dodik.