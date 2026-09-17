Logo

Umro Svej

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 18:28

Komentari:

0
Ружа
Foto: pexels/Karin S

Britanski reper i producent Svej (Sway), pravim imenom Derek Andre Safo, preminuo je u 44. godini. Vijest je danas, 17. septembra, potvrdio njegov bliski prijatelj Kream na Instagramu.

Svej, poznat i kao Svej DaSafo, smatra se jednim od pionira britanskog hip-hopa. Najpoznatiji je po hit-singlu "Level Up" iz 2012, koji je ušao u Top 10 britanske liste, kao i po albumu "This Is My Demo", nominovanom za prestižnu nagradu Mercury Prize 2006. godine.

Godine 2005. postao je prvi nepotpisani izvođač koji je osvojio MOBO nagradu za najboljeg hip-hop izvođača. Kasnije je bio i prvi britanski reper koji je dobio BET Hip Hop Award.

Kream je u dirljivoj objavi napisao da su nedavno bili u kontaktu, da su razgovarali o zdravstvenim problemima i da su se međusobno podržavali kao očevi.

- Uništen sam vijestima o smrti ličnog prijatelja, prave legende i pionira britanskog repa. Ostaju mu dva sina i dvije prelijepe ćerkice - naveo je Kream.

Uzrok smrti zasad nije saopšten. Svej je rođen 5. septembra 1982. u severnom Londonu, u porodici koja je imigrirala iz Gane. Iza sebe ostavlja četvoro djece.

Muzička scena već se oprašta od njega. Među onima koji su odali počast je i reper Gigs, a mnogi ga nazivaju legendom britanskog repa.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Umro Svej

reper

Komentari (0)

Pročitajte više

Енди Бурнам

Svijet

Umro otac Endija Bernama: Zbog bolesti nije znao da mu je sin postao britanski premijer

3 d

0
Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе

Srbija

Upao u rupu ispred kuće i umro na licu mjesta

2 d

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Tragičan epilog saobraćajne svađe: Udario muškarca, on pao i umro

4 d

0
Сахраана генерала ВРС Ратка Младића

Svijet

Neetično izvještavanje svjetskih medija o sahrani generala Mladića

1 sedm

1

Više iz rubrike

Осуђена кћерка Николине Пишек због крађе накита из виле: Није била осумњичена, ево како је кажњена

Scena

Osuđena kćerka Nikoline Pišek zbog krađe nakita iz vile: Nije bila osumnjičena, evo kako je kažnjena

4 h

0
Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола

Scena

Fotografije napravile pometnju: Sara Jo pozirala polugola

6 h

0
Џенифер Лопез

Scena

Fotografija kradljivice iz postala apsolutni hit, nije teško zaključiti zbog čega

7 h

0
Ана Ивановић

Scena

Ana Ivanović otkrila čime se bavi nakon tenisa

7 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Prnjavor: Svečano obilježeno 80 godina postojanja ergele "Vučijak"

21

01

Ovo je radnik Željeznica FBiH koji je danas poginuo radeći uz prugu

20

53

Tragedija u NBA! Umro Majk Svitni

20

44

Ministru prosvjete poslato prijeteće pismo sa metkom

20

42

Terzić menja Džajića?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima