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Fotografija kradljivice iz postala apsolutni hit, nije teško zaključiti zbog čega

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17.09.2026 13:55

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Џенифер Лопез
Foto: Wright County Sheriff‘s Office

Žena iz Minesote postala je viralna zbog svoje policijske fotografije na kojoj nevjerovatno podsjeća na globalnu muzičku zvijezdu.

Sajrin An Kvast (35) uhapšena je 30. avgusta nakon optužbi da je iz trgovine u Montičelu ukrala dva dvostruka pakovanja baterija za električni alat u vrijednosti od oko 580 dolara, piše "Njujork Post".

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Kvast je navodno priznala krađu te je evidentirana zbog krivičnog djela koje se tretira kao teži prekršaj, pokazuju internet podaci o uhapšenima.

Kancelarija šerifa okruga Rajt objavio je njen "migšot", koji je vrlo brzo zbunio hiljade ljudi na internetu. Fotografija se proširila društvenim mrežama, a mnogi nisu mogli vjerovati koliko Kvast sliči Dženifer Lopez.

"Dvojnica Džej Lo", "Stvarno sam mislila da je ovo Dženifer Lopez", "Kladim se da joj stalno govore da sliči Džej Lo. Čak sam i ja morala dvaput (ili čak triput) pogledati fotografiju", "Greška u Matriksu", "Dženifer, ako odmah ne dođeš po svoju sestru i ne napraviš taj DNK test...", "Ovo je definitivno ona, jer nema šanse. Ili je klon", bili su samo neki od komentara.

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Kvast je, prema pisanju stranih medija, puštena dan nakon hapšenja. Internet zapisi pokazuju da je Sajrin i prethodno imala problema sa zakonom. Dvojnica Dženifer Lopez ranije je bila uhapšena zbog niza prekršaja i krivičnih djela, uključujući posjedovanje droge, vožnju pod uticajem alkohola, bijeg od policije i davanje lažnih podataka o identitetu, prenosi "Jutarnji".

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Dženifer Lopez

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