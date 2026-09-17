Maca Diskrecija šokirala brojem: Otkrila s koliko muškaraca je spavala

Bivša rijaliti učesnica i starleta Maca Diskrecija našla u centru medijske pažnje nakon što je u javnosti iznijela nesvakidašnje i šokantne detalje o svom intimnom životu.

Njene izjave o bivšim partnerima izazvale su pravu buru i ogroman šok u javnosti.

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Otvoreno govoreći o svojoj prošlosti, Maca Diskrecija je ponosno istakla da je do sada spavala sa preko 300 muškaraca.

Kroz osmeh je dodala da je taj broj u prošlosti bio i veći, ali da ga je u međuvremenu smanjila, priznavši da je od svih 300 partnera samo jedan uspio da ostavi poseban utisak na nju.

Na iznenađenje voditelja, koji ju je upitao kako je uopšte uspjela da ostvari toliki broj, Maca je bez ikakvog ustručavanja objasnila svoju “računicu”. Priznala je da joj to nije bilo teško jer je imala intimne odnose čak sedam puta dnevno.

Gostujući na “RED TV” jednom prilikom, na pitanje o broju partnera, Maca je bez dlake na jeziku dala odgovor koji je mnoge ostavio bez teksta.

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"Ne znam i ja bih iskreno voljela da znam, ali recimo 300. Odavno sam prestala da brojim", rekla je ona svojevremeno.

Međutim, ovo nije jedina izjava kojom je podigla prašinu. Nedavno je izazvala novi talas reakcija objavom na svom TikTok profilu direktno iz Dubaija. Pokazujući luksuznu hotelsku sobu, krevet i pogled sa terase, najavila je ponovne susrete i “akciju s Arapinom”, što je odmah pokrenulo lavinu komentara i reakcija na mrežama, prenosi "Blic".

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Iako se pjevač javno oglasio i odbacio svaku mogućnost očinstva, Maca Diskrecija smatra da se ova misterija može riješiti isključivo naučnim putem.

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Ona je tada poslala jasnu poruku da želi zvanično testiranje kako bi se jednom za svagda saznala istina:

"On kaže da nije, oglasio se povodom toga, ali dok ne uradimo DNK ne znam. Voljela bih da uradimo test", istakla je.