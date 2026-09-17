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Zemljotres u Hrvatskoj: Poznato gdje je bio epicentar

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17.09.2026 11:01

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 3.3 stepeni Rihtera zabilježen je u četvrtak danas oko 10.47 časova, u Hrvatskoj.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.15 i dužine 14.94, odnosno između Rijeke i Crikvenice.

хапшење, лисице

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Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 7.8 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

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Hrvatska

Zemljotres

potres

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