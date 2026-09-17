Zemljotres u Hrvatskoj: Poznato gdje je bio epicentar

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 3.3 stepeni Rihtera zabilježen je u četvrtak danas oko 10.47 časova, u Hrvatskoj.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.15 i dužine 14.94, odnosno između Rijeke i Crikvenice.
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Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 7.8 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
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