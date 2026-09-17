Na inicijativu predsjednika Milorada Dodika, uz podršku Vlade Republike Srpske, danas počinje dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, istakao je predsjednik Republike Srpske, Savo Minić.

"Ovo je konkretna podrška našim građanima, a prije svega mladim ljudima i porodicama koje rješavaju svoje stambeno pitanje", istakao je Savo Minić.

Naglasio je da je cilj da mladi ovdje planiraju budućnost, stvaraju porodice i grade svoj dom.

"Republika Srpska im jeste i biće siguran oslonac na tom putu", poručio je Minić.