Autor:ATV redakcija
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Na inicijativu predsjednika Milorada Dodika, uz podršku Vlade Republike Srpske, danas počinje dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, istakao je predsjednik Republike Srpske, Savo Minić.
"Ovo je konkretna podrška našim građanima, a prije svega mladim ljudima i porodicama koje rješavaju svoje stambeno pitanje", istakao je Savo Minić.
Naglasio je da je cilj da mladi ovdje planiraju budućnost, stvaraju porodice i grade svoj dom.
"Republika Srpska im jeste i biće siguran oslonac na tom putu", poručio je Minić.
Na inicijativu predsjednika Milorada Dodika, uz podršku Vlade Republike Srpske, danas počinje dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.— Savo Minić (@minic_savo) September 17, 2026
Ovo je konkretna podrška našim građanima, a prije svega mladim ljudima i porodicama koje rješavaju svoje stambeno pitanje.…
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