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Minić: Danas počinje dod‌jela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine

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17.09.2026 11:28

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Na inicijativu predsjednika Milorada Dodika, uz podršku Vlade Republike Srpske, danas počinje dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, istakao je predsjednik Republike Srpske, Savo Minić.

"Ovo je konkretna podrška našim građanima, a prije svega mladim ljudima i porodicama koje rješavaju svoje stambeno pitanje", istakao je Savo Minić.

Naglasio je da je cilj da mladi ovdje planiraju budućnost, stvaraju porodice i grade svoj dom.

"Republika Srpska im jeste i biće siguran oslonac na tom putu", poručio je Minić.

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Savo Minić

Povrat PDV-a za nekretninu

Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

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