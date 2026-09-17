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Košarac: Da li Božović ostaje pri stavu da SDS vode Radovanovi pacijenti?

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17.09.2026 11:08

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замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac upitao je kandidata SDS-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Marinka Božovića da li ostaje pri svom ranijem stavu da "SDS vode Radovanovi pacijenti"?

"Hoće li glasati za (za kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branka) Blanušu i dati povjerenje pacijentu da vodi Srpsku? Pitam zbog dosljednosti – ne dijagnoze", objavio je Košarac na "Iksu".

Božović, koji je funkcioner SDS-a, u junu je izjavio da je tu stranku "nekada vodio psihijatar, a danas njegovi pacijenti".

"Poraz je kad stranku koju je nekada uspješno vodio psihijatar danas vode njegovi pacijenti, bez terapije, bez kontrole i bez dodira sa stvarnošću", objavio je tada na "Iksu" Božović.

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Staša Košarac

Marinko Božović

SDS

Komentari (4)

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