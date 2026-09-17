Košarac: Da li Božović ostaje pri stavu da SDS vode Radovanovi pacijenti?

Autor:ATV redakcija
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Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac upitao je kandidata SDS-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Marinka Božovića da li ostaje pri svom ranijem stavu da "SDS vode Radovanovi pacijenti"?
"Hoće li glasati za (za kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branka) Blanušu i dati povjerenje pacijentu da vodi Srpsku? Pitam zbog dosljednosti – ne dijagnoze", objavio je Košarac na "Iksu".
Božović, koji je funkcioner SDS-a, u junu je izjavio da je tu stranku "nekada vodio psihijatar, a danas njegovi pacijenti".
"Poraz je kad stranku koju je nekada uspješno vodio psihijatar danas vode njegovi pacijenti, bez terapije, bez kontrole i bez dodira sa stvarnošću", objavio je tada na "Iksu" Božović.
Ostaje li Božović pri svom stavu da SDS vode Radovanovi pacijenti? Hoće li glasati za Blanušu i dati povjerenje pacijentu da vodi Srpsku? Pitam zbog dosljednosti - ne dijagnoze. pic.twitter.com/8l8R54rUDn— Staša Košarac (@StasaKosarac) September 17, 2026
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