Minić obišao početak radova u Donjem Mađiru

U banjalučkom naselju Česma zvanično su otpočeli hitni radovi na održavanju riječnog korita i vodnog zemljišta rijeke Vrbas, čiji je cilj sprečavanje daljih erozivnih procesa i zaštita desne obale, koja direktno ugrožava saobraćajnu komunikaciju i domove lokalnog stanovništva.

Obilazeći teren na samom početku radova, premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Vlada Srpske reagovala na apel mještana, kako bi se spriječilo dalje urušavanje obale i zaštitila imovina.

"Tražio sam da se intenzivira uređenje korita Vrbasa zbog erozije, jer ljudi ne mogu prilaziti svojim putevima. Ko god da je formalno nadležan, kao kod mosta u Česmi ili spomenika, Vlada preuzima odgovornost. Idemo sada do izvođača da vidimo koliko mu vremena treba. Povoljni su meteorološki uslovi i informacija je da je potrebno 20 do 25 dana, što bi bilo zadovoljavajuće. Ovo nije konačno rješenje, nakon ovoga mora se raditi i dalje da ne dođe do nove erozije, ali je rješavanje glavnog problema. U petak je zakazan sastanak u Vladi gdje su pozvani i predstavnici Grada, Voda i resornog ministarstva da nastavimo priču i nađemo trajno rješenje", naglasio je Minić.

Planiranim radovima obuhvaćeno je uklanjanje nakupljenih riječnih sprudova i uklanjanje uskih grla u dužini od oko 1.100 metara, čime će se preusmjeriti vodeni tok i smanjiti pritisak na ugroženu desnu obalu.

Radove izvodi JU Vode Srpske uz podršku resornog ministarstva, a završetak ove prve faze sanacije očekuje se u narednih dvadesetak do mjesec dana, nakon čega će se na sastanku svih nadležnih aktera definisati i dalji koraci za trajno uređenje korita Vrbasa u ovom dijelu Banjaluke.