Izbjegnite kolaps: Radovi zatvorili ulicu u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Zbog radova na asfaltiranju ulice kod Studentskog centra "Nikola Tesla" zatvorena je saobraćajnica, zbog čega se apeluje na vozače da izbjegavaju ovu dionicu.
Riječ je o dijelu ulice prema kružnom toku kod Škorpiona.
Mašine su na terenu i aktivno rade na asfaltiranju, a ulica je zatvorena za vozila.
Vozači se pozivaju na oprez i da koriste alternativne saobraćajnice kako bi se izbjegle gužve koje su u posljednje vrijeme učestale u svim dijelovima grada.
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