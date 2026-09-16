Izbjegnite kolaps: Radovi zatvorili ulicu u Banjaluci

Zbog radova na asfaltiranju ulice kod Studentskog centra "Nikola Tesla" zatvorena je saobraćajnica, zbog čega se apeluje na vozače da izbjegavaju ovu dionicu.

Riječ je o dijelu ulice prema kružnom toku kod Škorpiona.

Mašine su na terenu i aktivno rade na asfaltiranju, a ulica je zatvorena za vozila.

Vozači se pozivaju na oprez i da koriste alternativne saobraćajnice kako bi se izbjegle gužve koje su u posljednje vrijeme učestale u svim dijelovima grada.