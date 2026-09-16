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Dodik se sastaje sa Netanjahuom: Srpska gradi prijateljstva i partnerstva

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16.09.2026 14:55

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Додик се састаје са Нетанјахуом: Српска гради пријатељства и партнерства

Republika Srpska gradi prijateljstva i partnerstva sa svima koji nas poštuju i koji u nama vide pouzdanog partnera, napisao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na mreži Iks uoči sastanka sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić otputovali su za Tel Aviv, gdje je sutra planiran sastanak sa premijerom Države Izrael Benjaminom Netanijahuom.

"Sutra se sastajem s premijerom Države Izrael Benjaminom Netanijahuom , s kojim ću razgovarati o daljem jačanju odnosa i finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, kao i o unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje naših univerziteta", napisao je Dodik na Iks-u.

Poručio je da Republika Srpska gradi prijateljstva i partnerstva sa svima koji ju poštuju i koji u njoj vide pouzdanog partnera.

"Želimo da ta prijateljstva pretvaramo u konkretne projekte, investicije, razmjenu znanja i nove mogućnosti za Srpsku", napisao je Dodik.

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Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Milorad Dodik

Izrael

Sastanak

Komentari (11)

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