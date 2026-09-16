Sabalenka zbog divljanja u finalu US opena kažnjena

Arina Sabalenka je izgubila u finalu US opena i tako nije uspjela da odbrani titulu u Njujorku, potom je pala na drugu poziciju WTA liste poslije skoro dvije godine, a tu nije kraj.

Ona je slomila svoj reket poslije poraz od Elene Ribakine i za to dobila kaznu.

Organizatori su odlučili da joj od zarade oduzmu 7.500 dolara jer je po završetku finala polomila reket velikim intenzitetom i ponovljenim radnjama. Ovo je ujedno i najveća kazna za lomljenje reketa.

S obzirom da je za poraz u finalu nagrađena sa 2.800.000 dolara, ova kazna je prilično zanemarljiva.

Ove godine je 20 učesnika kažnjeno na Flašing Medouzu.