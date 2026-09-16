Sabalenka zbog divljanja u finalu US opena kažnjena

Autor:ATV redakcija
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Arina Sabalenka je izgubila u finalu US opena i tako nije uspjela da odbrani titulu u Njujorku, potom je pala na drugu poziciju WTA liste poslije skoro dvije godine, a tu nije kraj.
Ona je slomila svoj reket poslije poraz od Elene Ribakine i za to dobila kaznu.
Organizatori su odlučili da joj od zarade oduzmu 7.500 dolara jer je po završetku finala polomila reket velikim intenzitetom i ponovljenim radnjama. Ovo je ujedno i najveća kazna za lomljenje reketa.
S obzirom da je za poraz u finalu nagrađena sa 2.800.000 dolara, ova kazna je prilično zanemarljiva.
Ove godine je 20 učesnika kažnjeno na Flašing Medouzu.
Aryna Sabalenka officially lost the WTA World No. 1 ranking to Elena Rybakina…— American Nightmare 🇺🇸 (@thewakeninq) September 13, 2026
And apparently the racquet has been identified as the prime suspect. 🤣
US Open 2026 Women’s Singles Final:
Player lost. Racquet caught the blame. Case closed. pic.twitter.com/Dtb5zzReF1
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