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Sabalenka zbog divljanja u finalu US opena kažnjena

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16.09.2026 15:26

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Сабаленка због дивљања у финалу УС опена кажњена
Foto: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Arina Sabalenka je izgubila u finalu US opena i tako nije uspjela da odbrani titulu u Njujorku, potom je pala na drugu poziciju WTA liste poslije skoro dvije godine, a tu nije kraj.

Ona je slomila svoj reket poslije poraz od Elene Ribakine i za to dobila kaznu.

Organizatori su odlučili da joj od zarade oduzmu 7.500 dolara jer je po završetku finala polomila reket velikim intenzitetom i ponovljenim radnjama. Ovo je ujedno i najveća kazna za lomljenje reketa.

S obzirom da je za poraz u finalu nagrađena sa 2.800.000 dolara, ova kazna je prilično zanemarljiva.

Ove godine je 20 učesnika kažnjeno na Flašing Medouzu.

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Arina Sabalenka

US Open

tenis

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