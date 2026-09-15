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Zeljković posjetio Teniski klub Borac: Podrška sportu mora biti prioritet

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15.09.2026 15:25

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Одборник СНСД-а Богољуб Зељковић посјетио је данас Тениски клуб Борац и обишао тениски турнир који се у Бањалуци одржава у организацији овог клуба.
Foto: X/Bogoljub Zeljković

Odbornik SNSD-a Bogoljub Zeljković posjetio je danas Teniski klub Borac i obišao teniski turnir koji se u Banjaluci održava u organizaciji ovog kluba.

Zeljković je naveo da je to bila prilika da razgovara sa predstavnicima kluba, upozna se sa njihovim radom, posvećenošću razvoju mladih teniskih talenata, ali i izazovima sa kojima se svakodnevno susreću u svom radu.

„Sport je važan dio odrastanja, sticanja zdravih životnih navika i izgradnje zdravog i uspješnog društva. Zato sport mora imati zasluženo mjesto u razvoju Banjaluke i Republike Srpske“, naveo je Zeljković na svom Iks profilu.

On je istakao da će podrška sportu, ulaganje u sportsku infrastrukturu i finansijska podrška sportskim klubovima biti jedan od njegovih prioriteta.

„Povećanje izdvajanja za sport već smo obezbijedili kroz budžet Grada Banjaluka i nastavićemo da idemo u tom pravcu, kako u Banjaluci, tako i u svim drugim krajevima Republike Srpske“, poručio je Zeljković.

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Bogoljub Zeljković

Teniski klub Borac

Banja Luka

posjeta

sport

tenis

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