Zeljković posjetio Teniski klub Borac: Podrška sportu mora biti prioritet

Odbornik SNSD-a Bogoljub Zeljković posjetio je danas Teniski klub Borac i obišao teniski turnir koji se u Banjaluci održava u organizaciji ovog kluba.

Zeljković je naveo da je to bila prilika da razgovara sa predstavnicima kluba, upozna se sa njihovim radom, posvećenošću razvoju mladih teniskih talenata, ali i izazovima sa kojima se svakodnevno susreću u svom radu.

„Sport je važan dio odrastanja, sticanja zdravih životnih navika i izgradnje zdravog i uspješnog društva. Zato sport mora imati zasluženo mjesto u razvoju Banjaluke i Republike Srpske“, naveo je Zeljković na svom Iks profilu.

Danas sam posjetio Teniski klub Borac i obišao teniski turnir koji se u Banjaluci održava u organizaciji ovog kluba.



Bila je to prilika da razgovaram sa predstavnicima kluba, upoznam se sa njihovim radom, posvećenošću razvoju mladih teniskih talenata, ali i izazovima sa kojima se… pic.twitter.com/NBHDwFwxFJ — Bogoljub Zeljković (@b_zeljkovic) September 15, 2026

On je istakao da će podrška sportu, ulaganje u sportsku infrastrukturu i finansijska podrška sportskim klubovima biti jedan od njegovih prioriteta.

„Povećanje izdvajanja za sport već smo obezbijedili kroz budžet Grada Banjaluka i nastavićemo da idemo u tom pravcu, kako u Banjaluci, tako i u svim drugim krajevima Republike Srpske“, poručio je Zeljković.