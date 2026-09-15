Pronađeno tijelo žene u laguni u Veneciji

Tijelo žene pronađeno je nakon smrtonosnog sudara taksi broda i motornog čamca u Veneciji, saopštile su vlasti.

U saopštenju se podsjeća da se nesreća dogodila u subotu ujutru, 12. septembra, prije izlaska sunca, u laguni između aerodroma u Veneciji i Trga Svetog Marka.

Do nesreće je došlo kada su se sudarili taksi na vodi i motorni čamac.

Nakon višednevne potrage, tijelo 26-godišnje žene pronađeno je u jednoj od laguna u Veneciji, dok je njen 25-godišnji suprug preminuo nakon što je primljen u bolnicu.

Par se vjenčao prije tri mjeseca, a muškarac je bio Italijan, dok je žena bila Brazilka.

Taksi brod, koji je bio na putu ka istorijskom centru grada, udario je u mali čamac kojim se par kretao kroz lagunu.

Vjeruje se da se taksi kretao brzinom od najmanje 40 kilometara na čas.

Policija je saopštila da ozbiljna oštećenja na malom čamcu ukazuju na snažan udar, a istraga o uzroku nesreće je u toku.

Vlasti su izdale nekoliko upozorenja da se vozači taksija često kreću u lagunama mnogo brže nego što je propisano, navodi DPA, prenosi Srna.