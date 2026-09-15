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Rim produžio suspenziju Šengena sa Španijom

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15.09.2026 17:09

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Група миграната
Foto: ATV

Italija je odlučila da za još 15 dana produži suspenziju režima slobodnog kretanja u okviru Šengenskog sporazuma sa Španijom, saopšteno je iz italijanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

U saopštenju se navodi da je odluka donijeta jer i dalje postoje "znatni rizici po unutrašnju bezbjednost, uz potencijalnu prijetnju povezanu sa mogućom infiltracijom terorista.

Italija je prvobitno suspendovala ovaj sporazum sa Madridom 31. jula, kao odgovor na masovni priliv migranata u špansku enklavu Seutu iz susjednog Maroka, prenosi Srna

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Italija

Njemačka

Šengen

Migranti

Madrid

Španija

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