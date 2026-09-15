Prosječna cijena dizela dostigla 6,27 dolara po galonu

Prosječna cijena dizel-goriva u Sjedinjenim Državama dostigla je rekordnih 6,27 dolara po galonu /približno 3,8 litara/, saopšteno je iz Američkog automobilskog saveza.

Cijene dizela u SAD su prošle sedmice prvi put premašile šest dolara po galonu. Prethodni rekord od 5,80 dolara zabilježen je u julu 2022. godine.

Početkom 2025. godine, galon dizela u SAD koštao je u prosjeku manje od 3,50 dolara, dok je od tada cijena porasla za 170 odsto.

U Kaliforniji, gdje su cijene goriva generalno više od državnog prosjeka, cijena dizela je premašila 8,20 dolara, pri čemu pojedine benzinske stanice naplaćuju više od devet dolara.

Cijene dizela direktno utiču na cijenu robe, budući da se ovo gorivo koristi za pogon poljoprivrednih mašina i teretnih vozila uključenih u lance snabdijevanja, podsjeća RIA Novosti, prenosi Srna.