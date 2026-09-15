Amerika otvara tajne dosijee o 11. septembru

Američki državni tužilac Tod Blanš obećao je da će savezna vlada nastaviti da objavljuje dokumente povezane sa terorističkim napadima 11. septembra 2001. godine, ističući da materijali koji su i dalje povjerljivi nisu skriveni kako bi se zaštitila Saudijska Arabija ili bilo koja druga država.

„Jedna stvar koju sigurno ne radimo jeste da štitimo ljude“, rekao je Blanš u ekskluzivnom intervjuu za Si-Bi-Es njuz (CBS News).

„Razlog zbog kojeg ne objavljujemo dokumente nema nikakve veze sa zaštitom bilo koje vlade ili bilo kog entiteta. Radi se isključivo o zaštiti zaista povjerljivih informacija“, dodao je.

Blanš se oglasio u ponedjeljak nakon obnovljenog pritiska porodica žrtava 11. septembra, od kojih su se neke direktno obratile Trampovoj administraciji tokom obilježavanja 25. godišnjice napada u petak.

One su zatražile objavljivanje dokumenata bez redigovanih dijelova, javno optužujući uzastopne američke administracije da su skrivale dokaze povezane sa Saudijskom Arabijom.

Hiljade članova porodica žrtava 11. septembra već godinama vode sudski spor protiv Saudijske Arabije zbog moguće podrške koju su pojedinci povezani sa tom zemljom pružili otmičarima aviona.

Snimak čovjeka povezanog sa otmičarima izazvao sumnje

Zahvaljujući toj tužbi, tokom prethodnih godina u javnost su dospjele nove informacije.

Emisija „60 minuta“ prošle godine je otkrila nove dokaze o Omaru el Bajumiju, čovjeku koji se sastao sa dvojicom otmičara i pomogao im da pronađu smještaj u San Dijegu.

Bajumi je tvrdio da ih je upoznao slučajno, ali porodice žrtava vjeruju da je imao dublje veze sa njima, kao i sa saudijskom vladom.

Godinama nakon napada, zahvaljujući tužbi porodica, objavljen je snimak na kojem Bajumi snima ulaze u američki Kapitol, pokazuje njegov položaj u odnosu na Vašingtonski spomenik i u pojedinim trenucima pominje „plan“.

Pored snimka Kapitola, u Bajumijevom stanu u Velikoj Britaniji pronađeni su skica aviona i matematička formula, koji su još 2001. godine predati Federalnom istražnom birou (FBI).

Jedan terenski istražitelj FBI-ja rekao je za „60 minuta“ da nije ni znao za postojanje skice sve dok nije trebalo da bude arhivirana ili uništena.

Kada je došao do nje, pokazao ju je stručnjacima za avijaciju, koji su mu rekli da bi pilot mogao da koristi formulu kako bi izračunao brzinu spuštanja potrebnu za udar u metu na horizontu.

Ti dokazi nikada nisu bili proslijeđeni terenskim agentima FBI-ja koji su radili na slučaju, niti najvišim obavještajnim zvaničnicima.

Istražitelji već dugo vjeruju da je Kapitol možda bio planirana meta leta 93, koji se srušio na polje u Pensilvaniji nakon što su putnici pokušali da savladaju otmičare.

Predsjednik Donald Tramp upitan je u nedjelju o zahtjevima porodica žrtava dok se pripremao za povratak u Vašington iz Irske.

„Pogledaću to kada se vratim“, rekao je novinarima.

Blanš: Biće objavljeno još dokumenata

Blanš je u ponedjeljak rekao da će dodatni dokumenti biti objavljeni, ali nije naveo kada će se to dogoditi.

„Ponekad postoje dokumenti koji su označeni kao povjerljivi, a ne bi trebalo da budu. Upravo takve ćemo objaviti“, rekao je.

Na pitanje šta mogu da očekuju porodice koje i dalje traže odgovore, direktno im se obratio.

„Biće objavljeno još dokumenata. Porodicama koje i dalje traže odgovore poručujem da ih tražimo i mi. I to je ono što ćemo im pružiti“, rekao je Blanš.

Teri Strada, predsjednica organizacije „Familis junajted“ (Families United), čiji je suprug Tom poginuo u Sjevernoj kuli Svjetskog trgovinskog centra 11. septembra, iskoristila je godišnje čitanje imena žrtava kako bi kritikovala prethodne administracije zbog neuspjeha da porodicama pruže informacije o mogućim saudijskim vezama sa napadačima.

„Već 25 godina, administracija za administracijom, uključujući lidere koji su danas ovdje pred nama, birala je da štiti Saudijce umjesto da stane uz porodice žrtava 11. septembra“, rekla je Strada.

Ona se direktno obratila Trampovoj administraciji, tražeći od potpredsjednika Džej Di Vensa, koji je prisustvovao ceremoniji u Njujorku, da prenese poruku porodica u Vašington.

Pozvala je potpredsjednika da izvrši pritisak na Saudijsku Arabiju zbog njenih negiranja, opisujući način na koji je američka vlada postupala tokom proteklih 25 godina kao „jednu izdaju za drugom“.

Nećak Lise Mari Teri, direktorke kompanije Marš Meklenan (Marsh McLennan), koja je poginula u Svjetskom trgovinskom centru, direktno se obratio Trampu tokom svog izlaska za mikrofon.

„Predsjedniče Tramp, vi ste naša posljednja nada“, rekao je.

Petnaest od 19 otmičara bili su državljani Saudijske Arabije

Više od dvije decenije traju pitanja o tome kakvu su pomoć dvojica otmičara dobila nakon dolaska u Kaliforniju i da li su ljudi povezani sa saudijskom vladom imali bilo kakvu ulogu u njihovom putovanju.

Petnaest od 19 otmičara koji su učestvovali u napadima 11. septembra bili su državljani Saudijske Arabije, iako je Rijad više puta negirao da je saudijska vlada bila direktno umiješana.

Komisija za 11. septembar je 2004. godine zaključila da nema dokaza da su saudijska vlada kao institucija ili visoki saudijski zvaničnici pojedinačno finansirali Al Kaidu.

Komisija je, međutim, ostavila otvorenom mogućnost da su dobrotvorne organizacije koje su uživale značajnu podršku saudijske vlade preusmjeravale sredstva Al Kaidi.

U avgustu 2025. godine američki okružni sudija Džordž B. Danijels odbio je zahtjev Saudijske Arabije da tužba bude odbačena. Zaključio je da su porodice predstavile dovoljno dokaza da postupak može da bude nastavljen, uključujući dokaze koji se odnose na saudijske državljane Omara el Bajumija i Fahada el Tumeirija, kao i pomoć pruženu otmičarima Navafu el Hazmiju i Halidu el Mihdaru nakon njihovog dolaska u Kaliforniju u januaru 2000. godine.

Centralna obavještajna agencija (CIA) u petak je objavila novu grupu obavještajnih dokumenata povezanih sa 11. septembrom. Direktor CIA Džon Retklif skinuo je oznaku tajnosti sa 71 dokumenta iz dnevnih predsjedničkih obavještajnih izvještaja, koji obuhvataju period od godina prije napada do dana nakon njih.

Agencija je to opisala kao najveće pojedinačno objavljivanje deklasifikovanog predsjedničkog obavještajnog materijala CIA povezanog sa 11. septembrom.

Dokumenti sadrže različite procjene o Osami bin Ladenu i Al Kaidi, kao i upozorenja o mogućim napadima.

Ipak, ti nedavno objavljeni dokumenti nisu isti materijali čije objavljivanje porodice žrtava zahtijevaju zbog mogućih veza sa Saudijskom Arabijom.

Blanš je rekao da pojedini dokumenti ostaju povjerljivi iz opravdanih razloga nacionalne bezbjednosti, ali je odbacio tvrdnje da američka vlada zadržava materijal kako bi zaštitila neku drugu državu.

„Nije stvar u tome da skrivamo dokumente od američkog naroda“, rekao je Blanš za Si-Bi-Es njuz.