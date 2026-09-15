Manuel Nojer dobio nasljednika na golu Njemačke

Autor:ATV redakcija
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Odlaskom Manuela Nojera u reprezentativnu penziju, selektor Njemačke Jirgen Klop za čuvara mreže izabrao je Marka ter Štegena.
Novi selektor lično je pozvao golmana Ajaksa i ponudio mu da bude prvi golman njemačke reprezentacije.
Ova odluka je čista potvrda da se Ter Štegenov rizik isplatio. Nakon što su ga otpisali u Barseloni, gdje je izgubio mjesto u timu i na kraju otišao na pozajmicu, ovaj veteran se u avgustu preselio u Ajaks, potpisujući ugovor do juna 2027. godine.
Klop, koji je preuzeo reprezentaciju 15. augusta nakon što se Julijan Negelsman povukao poslije bolnog ispadanja s Svjetskog prvenstva protiv Paragvaja, naslijedio je ekipu u tranziciji. Ipak, na golu se odlučio za iskustvo, stavivši Ter Štegena ispred mlađih opcija poput Jonasa Urbiga i Olivera Baumana.
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