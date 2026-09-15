Manuel Nojer dobio nasljednika na golu Njemačke

Novi selektor lično je pozvao golmana Ajaksa i ponudio mu da bude prvi golman njemačke reprezentacije.

Ova odluka je čista potvrda da se Ter Štegenov rizik isplatio. Nakon što su ga otpisali u Barseloni, gd‌je je izgubio mjesto u timu i na kraju otišao na pozajmicu, ovaj veteran se u avgustu preselio u Ajaks, potpisujući ugovor do juna 2027. godine.

Klop, koji je preuzeo reprezentaciju 15. augusta nakon što se Julijan Negelsman povukao poslije bolnog ispadanja s Svjetskog prvenstva protiv Paragvaja, naslijedio je ekipu u tranziciji. Ipak, na golu se odlučio za iskustvo, stavivši Ter Štegena ispred mlađih opcija poput Jonasa Urbiga i Olivera Baumana.