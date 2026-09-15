Ronaldo traži doživotnu kaznu zbog morbidnih skandiranja o Žoti

Fudbalski savez Saudijske Arabije i tamošnja Pro liga oštro su reagovale na morbidne povike sa tribina i pokrenule istragu protiv odgovornih za užasne povike dijela navijača.

Tokom utakmice Al-Tavun - Al-Hilal u Saudijskoj Arabiji, dio navijača Al-Tavuna je provocirao portugalskog reprezentativca Rubena Nevesa skandirajući "Žota, Žota, Žota", aludirajući na njegovog pokojnog bliskog prijatelja i bivšeg saigrača Dioga Žotu, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 2025. godine zajedno sa bratom Andreom Silvom.

Neves je na tribine reagovao veoma emotivno – pokazivao je prema nebu i potom ironično aplaudirao navijačima, da bi poslije utakmice rekao:

"Samo se nadam da neće poslije ovoga otići da se mole", bilo je sve što je Neveš imao na kaže na ovo zaista morbidno skandiranje.

🚨 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇: Ruben Neves' reaction as Al-Taawoun fans repeat the name of his late close friend: "Jota, Jota, Jota..." 🙏 pic.twitter.com/2iPdA36H3i — RazedFootball (@RazedFootball) September 12, 2026

Ono što je još važnije: slučaj nije ostao samo na reakcijama na društvenim mrežama. Al-Hilal je podnio zvaničnu žalbu, Al-Tavun je obećao saradnju, a saudijski fudbalski savez i Liga su osudili ponašanje i najavili istragu.

Ni Kristijano Ronaldo nije ostao ravnodušan na grozno ponašanje dijela navijača već je javno zatražio da se odgovorni navijači doživotno izbace sa stadiona, uz poruku da takvo ponašanje prelazi granice fudbala.

U međuvremenu, pokrenuta je i zvanična istraga.

Osim toga što su FS Saudijske Arabije i Saudijska Pro Liga zajednički osudili ponašanje navijača, naveli su da su nadležni organi identifikovali sporno ponašanje i da će preduzeti mere prema važećim disciplinskim pravilima.

Saopšteno je da će rezultat istrage biti objavljen nakon završetka procesa.