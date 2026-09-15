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Borac zove navijače na Gradski: Poznate cijene paketa za evropske utakmice!

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15.09.2026 15:14

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Борац зове навијаче на Градски: Познате цијене пакета за европске утакмице!

FK Borac objavio je detalje prodaje ulaznica za utakmice Konferencijske lige na Gradskom stadionu u Banjaluci, a prednost prilikom kupovine imaće vlasnici sezonskih karata.

"Borčevci, Uskoro krećemo na „crveno-plavi“ put kroz Konferencijsku ligu, uvjereni da možemo da napravimo novi podvig i da ispišemo zlatne stranice klupske istorije. Pokazali smo da možemo da se nosimo sa svima, a uz vašu podršku – sva su čuda moguća", navode iz FK Borac te poručuju:

"Zato, neka se sa Gradskog stadiona čuje pjesma u čast našeg Borca i Banjaluke, neka nas ponovo pamti Konferencijska liga".

Ulaznice za utakmice u Konferencijskoj ligi uskoro vas čekaju u prodaji, a prednost prilikom kupovine imaće vlasnici sezonskih karata.

PRODAJA PAKETA ULAZNICA ZA VLASNIKE SEZONSKIH KARATA

Prodaja paketa ulaznica za tri utakmice Konferencijske lige na Gradskom stadionu, za sve vlasnike sezonskih karata, počinje 21. septembra i trajaće do 27. septembra, po sljedećim cijenama:

Istočna tribina: 50 KM

Zapadna tribina, sektori A i D: 75 KM

Zapadna tribina, sektori B i C: 100 KM

NAPOMENA: Uz jednu sezonsku kartu moguće je kupiti maksimalno četiri paketa ulaznica, a prilikom kupovine na prodajnom mjestu – Zvaničnoj klupskoj prodavnici FK Borac, na platou kod Narodnog pozorišta Republike Srpske – neophodno je priložiti sezonsku kartu.

Kupovina paketa ulaznica biće omogućena i putem sajta www.fkborac.net, a za pristup sistemu za kupovinu neophodno je skenirati QR kod sa sezonske karte.

SLOBODNA PRODAJA PAKETA ULAZNICA

Paketi ulaznica za tri utakmice Konferencijske lige na Gradskom stadionu u Banjaluci u slobodnoj prodaji biće od 28. septembra do 4. oktobra, po sljedećim cijenama:

Istočna tribina: 50 KM

Zapadna tribina, sektori A i D: 75 KM

Zapadna tribina, sektori B i C: 100 KM

Prodajno mjesto je Zvanična klupska prodavnica FK Borac, na platou kod Narodnog pozorišta Republike Srpske, a prodaja će biti omogućena i putem sajta www.fkborac.net.

PRODAJA POJEDINAČNIH ULAZNICA

Pojedinačne ulaznice za utakmicu FK Borac – KuPS, koja je na programu 22. oktobra u 21.00 čas, u 2. kolu Konferencijske lige, u slobodnoj prodaji naći će se 5. oktobra, po sljedećim cijenama:

Istočna tribina: 20 KM

Zapadna tribina, sektori A i D: 30 KM

Zapadna tribina, sektori B i C: 40 KM

NAPOMENA: Broj pojedinačnih ulaznica u slobodnoj prodaji zavisi od broja prodatih paketa ulaznica za sve tri utakmice, a u slučaju da se prilikom prodaje paketa ulaznica rasproda sav raspoloživi kapacitet Gradskog stadiona – pojedinačnih ulaznica neće biti u slobodnoj prodaji.

FK Borac ovim putem želi da podsjeti javnost i da je kapacitet istočne tribine za utakmicu 2. kola Konferencijske lige, u kojoj dočekujemo ekipu KuPS-a, smanjen za 500 mjesta zbog disciplinske kazne izrečene od strane UEFA-e.

Takođe, iz FK Borca napominju da je tokom Konferencijske lige, shodno pravilima UEFA-e, dio zapadne tribine rezervisan za službena lica UEFA-e, predstavnike klubova sa kojima će odmjeriti snage u Konferencijskoj ligi, kao i za novinarsku tribinu, na kojoj će biti prisutni isključivo akreditovani predstavnici medijskih kuća.

S tim u vezi, biće smanjen broj raspoloživih ulaznica za prodaju unutar sektora B i C zapadne tribine Gradskog stadiona.

"Borčevci, pozivamo vas da na vrijeme zauzmete svoje mjesto na Gradskom stadionu i da zajedno budete dio Borčeve evropske priče kojom se piše zlatna istorija našeg Velikana iz Platonove", navode iz FK Borca uz poruku:

"SVI NA GRADSKI!

BORAC U EVROPI!"

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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